El delantero del Real Madrid Joselu Mato tiene claro que está "muy contento" con lo que está "jugando y aportando" en esta temporada en el conjunto madridista y considera que su técnico, Carlo Ancelotti, "siempre ha sido muy directo y muy sincero" con él.

"Estoy muy contento con lo que estoy jugando y aportando, lo que quiero es seguir aportando y dando soluciones a momentos que el m√≠ster en este caso me necesite. Al final, sabemos la calidad que hay en esta plantilla y est√° claro que vine para ayudar lo m√°ximo posible y para aportar lo que he aprendido durante los √ļltimos a√Īos", se√Īal√≥ Joselu en 'El Partidazo' de la cadena COPE.

El atacante recalcó que tuvo "la oportunidad" de jugar más con la lesión de Vinícius Jr y que Carlo Ancelotti "confió" en él. "Creo que he respondido bastante bien haciendo goles y dándole puntos al equipo y eso es lo que quiero aportar día a día", se sinceró.

"Ancelotti conmigo siempre ha sido muy directo y muy sincero desde el día que llegué. Al final, estoy muy contento porque siempre soy una opción dentro los cambios que tiene. Cuando no ha estado un jugador siempre ha contado conmigo, entonces sólo tengo palabras de agradecimiento", expresó sobre su relación con el técnico italiano.

El delantero del Real Madrid dej√≥ claro que "ojal√°" pueda quedarse "otro a√Īo m√°s" en el club y "seguir disfrutando", aunque es decisi√≥n del "'presi' y del m√≠ster" si al final llegase un fichaje arriba como Kylian Mbapp√© o Erling Haaland. "Al final s√© el papel que puedo aportar en el club y lo que puedo aportar a una plantilla. Aunque venga otro delantero, un perfil como el m√≠o creo que no lo tienen todos los equipos y es muy diferente a todo lo que hay", advirti√≥.

En este sentido, si sigue y no se ficha a nadie, no est√° preocupado por coger el n√ļmero '9' que ha quedado vacante al final esta temporada tras la marcha de Karim Benzema. "Ya dije el d√≠a de mi presentaci√≥n que mi sue√Īo fue jugar en el Real Madrid desde peque√Īo y jam√°s le di importancia al n√ļmero. Creo que estar entre los 25 n√ļmeros de la primera plantilla del Real Madrid para m√≠ es lo m√°ximo que existe en el mundo del f√ļtbol y ojal√° que el a√Īo que viene pueda llevar aunque sea el 25 porque significar√≠a que voy a estar aqu√≠ otra vez", confes√≥.

Joselu ha marcado cinco goles con el Real Madrid, una cifra que le deja "contento" en la actualidad. "Si hago 18 (a final de temporada) es un n√ļmero bastante bueno", a√Īadi√≥ el internacional, que el a√Īo pasado firm√≥ 17 con el Espanyol y que opin√≥ que Jude Bellingham, pese a ser un centrocampista, "puede pasar de 22, 23, f√°cil".

Tambi√©n elogi√≥ a Vin√≠cius Jr, al que ve con "unas condiciones que le hacen ser muy determinante en un partido". "Cuando est√° centrado y con la con la mecha puesta no hay quien le pare y lo hemos visto estas √ļltimas jornadas. La gente dec√≠a que no hac√≠a goles y ha hecho tres en los √ļltimos dos partidos, al final es un jugador que seguramente acabar√° haciendo 17, 18, 19 goles seguro", declar√≥.

"No es que no quiera, es verdad que igual √©l prefiere partir de otras posiciones, pero hemos visto la clase jugador que es todo lo que pueda aportar a nuestro equipo y sobre todo, todo lo que est√° dando en las √ļltimas jornadas", replic√≥ de otro jugador del frente ofensivo como Rodrygo Goes, que ha reconocido que no le gusta jugar tanto como '9'.

"si no se recuerda la 'decimocuarta' no sé cuál se va a recordar"

Preguntado por el turco Arda G√ľler, que ha vuelto a la lesionarse, record√≥ que ha llegado al conjunto merengue "muy joven" y que ha tenido "la mala suerte" de tener una lesi√≥n "bastante complicada despu√©s de la operaci√≥n". "Tiene unas condiciones incre√≠bles y entrenando tiene much√≠sima calidad. Hay que tener tambi√©n mucha paciencia con √©l, pero creo que es un jugador de futuro que le va a dar muchas cosas al Real Madrid y que el club est√° haciendo las cosas muy bien con √©l cuid√°ndole y dici√©ndole que est√© tranquilo, que se va a acabar recuperando y que va a disfrutar del Bernab√©u, de toda su afici√≥n y todo", remarc√≥.

Por otro lado, Joselu celebr√≥ que el equipo actualmente "est√° ganando". "Y eso es importante en el f√ļtbol. Hoy en d√≠a, jugar bien y ganar lo hacen pocos equipos. Est√° claro que el Girona est√° haciendo un buen juego y est√° ganando, y nosotros hemos hecho muy buenos partidos y hemos ganado, y hemos hecho malos partidos y hemos ganado", apunt√≥, resaltando que el f√ļtbol del conjunto madridista y el del FC Barcelona "son diferentes" y que aunque el actual campe√≥n "en los √ļltimos partidos est√° sufriendo bastante, tambi√©n est√° consiguiendo victorias".

Finalmente, Joselu se refiri√≥ a las palabras de Gerard Piqu√© diciendo que la √ļltima conquista de la Liga de Campeones por parte del Real Madrid no estar√≠a en la memoria del aficionado. "Pues si no se recuerda esa no s√© cu√°l se va a recordar. Creo que es un t√≠tulo que no se va a olvidar nunca en la vida, sino por todo lo que pas√≥ y que futbol√≠sticamente fue una locura", expres√≥ el delantero, que desconoce el por qu√© de esas palabras del exjugador. "Porque es del Bar√ßa y tendr√° envidia", zanj√≥.