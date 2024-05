Joselu: "He sentido el escudo del Real Madrid desde antes de llegar al Castilla"

El delantero del Real Madrid Joselu Mato afirmó que intenta "disfrutar al máximo" y que ha sentido el escudo del conjunto madrileño "desde antes de llegar al Real Madrid Castilla", además de confesar que "ni en sueños" esperaba clasificar al equipo blanco para la final de la Liga de Campeones con un doblete suyo.

"Intento disfrutarlo al máximo, he sentido este escudo desde que he llegado, y antes de que llegara al Castilla. Al final creo que momentos como el de hoy no los había vivido nunca, y por eso intento preguntar a los demás veteranos que llevan aquí en el club", declaró Joselu este lunes en el 'Media Day' del club blanco antes de la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.

El internacional confesó que "ni en sueños" se imaginaba un momento como el de la vuelta de semifinales ante el Bayern Múnich, en el que marcó dos goles que clasificaron a los suyos para la final de Champions. "Está claro que se podría haber parecido un poco, pero como ese, ninguno. Creo que fue una noche especial, el estadio vibró muchísimo y eso lo sentimos todos los madridistas. Al final creo que fue un momento sorprendente", explicó.

El delantero cree que "seguramente" ese instante fue lo más emocionante con la camiseta del Real Madrid en toda su historia en el club. "Creo que es un momento, ya no solo para lo personal, sino para el madridismo también, el volver a vivir una final de Champions. La gente cuando ya teníamos la Liga encaminada, lo único que te exigía era poder jugar la final y estoy contento por poder aportar eso y darle esa alegría a la afición", manifestó.

Pese a ello, lamentó "no poder disfrutar de lo que acababa de hacer en ese momento". "La verdad es que se me vinieron cosas a la cabeza un poco turbias de los últimos años, sobre todo de los últimos dos, de los dos descensos que había tenido. Inconscientemente, quería pensar y disfrutar en el momento, pero me vinieron cosas a la cabeza que no quería tener. A posteriori sí que es verdad que lo disfruté mucho más. Al final la cabeza te pasa esas malas pasadas", comentó el madridista.

El español se mostró "muy orgulloso" por "servir de inspiración para muchos niños" y mucha gente que se lo ha intentado reconocer por la calle. "Nadie tiene que darse por vencido, los sueños está claro que siempre se pueden cumplir y he tenido la oportunidad de cumplirlo este año", expresó feliz.

"Hace dos años no había debutado en la selección, no había podido disfrutar de esos momentos, y, dos años después, o año y medio después, creo que lo puedo contar ya en mi currículum el día que me retire", resaltó el delantero del Real Madrid.

Este tiene claro que "la importancia" de llegar a la final recae en todo el equipo. "Estoy contento por lo que he podido aportar y creo que cada uno hemos aportado algo durante toda la Champions. Feliz por estar en una final, por vivir el modo Champions de esta manera, y desde hoy intentaremos preparar bien toda la semana para poder ganar el sábado", advirtió.

Sobre los peligros del equipo alemán, Joselu indicó que "cuando meten el bloque bajo son equipos muy difíciles de meterles mano". "Tienen jugadores rápidos al contraataque, y un delantero muy fijado que se queda mucho por las espaldas. Es un equipo muy sólido, muy bien armado y tenemos que tener mucho cuidado con ellos", aseveró.

El partido del sábado será el último de Toni Kroos con la camiseta del Real Madrid, un futbolista que le ha tratado "como un hermano". "Me dio un abrazo cuando llegué aquí, me dio la bienvenida", relató el delantero, que agradeció el haber podido expresarse más con él que otros compañeros, por sus conocimientos de alemán, dado su pasado en el Eintracht Frankfurt, Hoffenheim y Hannover.

"Como jugador creo que no hace falta analizarlo, creo que para mí está claro que debería de haber ganado dos o tres balones de oro. En su posición no hay un jugador como él, y al final creo que sobran las palabras", aseguró.

