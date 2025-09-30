Josh Allen lleva a Bills a un inicio de 4-0, pero persisten dudas tras ajustada victoria ante Saints

ORCHARD PARK, Nueva York, EE. UU. (AP) — Las altas expectativas tienen su precio, dejando a Josh Allen y a los Bills de Buffalo insatisfechos, pero aliviados, tras un apretado encuentro contra los Saints de Nueva Orleans, que aún no han ganado.

“Queremos salir y anotar en cada una de las series”, dijo Allen. “Cada vez que nos detenemos, perdemos el balón o pateamos, sentimos que es una decepción”.

Allen hizo lo suficiente con su 47ma actuación de tres touchdowns o más en su carrera, liderando a Buffalo para anotar 10 puntos en los últimos siete minutos de una victoria de 31-19 el domingo.

Y la defensiva de los Bills se mantuvo firme, limitando a los Saints a un gol de campo seguido de dos paradas en cuarta oportunidad en sus últimas tres series.

Pero aún queda la pregunta de cuán buenos son estos Bills con un récord de 4-0.

Buffalo está en control, liderando en solitario la AFC y uniéndose a los campeones defensores del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, como los dos equipos invictos restantes de la NFL.

Los campeones defensores de la AFC Este por cinco veces consecutivas ya tienen una ventaja de dos victorias en su división, sin importar el resultado del partido en el que los Jets de Nueva York (0-4) perdieron en su visita a los Dolphins de Miami (1-3) el lunes por la noche. Y los Bills pueden ampliar aún más su ventaja en la división al prepararse para recibir a los Patriots de Nueva Inglaterra (2-2) el domingo por la noche.

Dicho esto, un récord perfecto no refleja las preocupaciones que han surgido durante el primer mes.

Los Bills se han beneficiado de un calendario fácil, con sus primeros cuatro oponentes teniendo un récord combinado de 1-13 antes del lunes por la noche. Y eso incluye a los Ravens de Baltimore (1-3), un equipo que los Bills vencieron remontando un déficit de 15 puntos en los últimos cuatro minutos de una victoria de 41-40 en el inicio de la temporada.

La defensiva de Buffalo sigue siendo vulnerable contra la carrera, después de permitir 189 yardas contra los Saints. Los castigos se convirtieron en un problema el domingo, con Buffalo siendo sancionado 11 veces por 55 yardas.

Y la ofensiva ha sufrido pausas notables, destacadas en el segundo cuarto el domingo. Después de anotar touchdowns en sus dos primeras posesiones, los Bills acumularon menos seis yardas en sus siguientes tres posesiones, terminando con dos despejes y Allen lanzando su primera intercepción de la temporada.

Nueva Orleans no aprovechó al estar limitado a un gol de campo.

Los Saints en reconstrucción tienen sus problemas bajo el entrenador novato Kellen Moore, pero oponentes más establecidos podrían haber tenido un mejor desempeño en circunstancias similares.

"No jugamos nuestro mejor partido, pero hicimos lo suficiente para ganar", expresó el linebacker Terrel Bernard.

Entonces, ¿qué tan buenos son los Bills?

"Lo veremos", dijo el entrenador Sean McDermott. "No creo que realmente lo sepamos todavía".

Lo que funciona

Ventaja de jugar en casa. Buffalo es uno de los cuatro equipos de la NFL que ha ganado 14 partidos consecutivos en casa y ha anotado 24 o más puntos cada vez. Solo los Broncos de 1997-98 y los Patriots de 2017-19 lo hicieron en 15 partidos consecutivos en casa.

Lo que necesita ayuda

Ofensiva en tercera oportunidad. Buffalo terminó 3-10 en tercera oportunidad y 0-1 en cuarto down.

Número clave

8 — Juegos consecutivos en los que James Cook ha anotado un touchdown por carrera para romper el récord del equipo establecido en tres ocasiones anteriores.

