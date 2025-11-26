Josh Allen regresa a entrenar con Bills tras recibir ocho capturas ante Houston

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Con cinta protectora cubriendo la parte posterior de su antebrazo y el codo del brazo con el que lanza, el quarterback Josh Allen tenía programado practicar completamente el miércoles a pesar de experimentar lo que el entrenador Sean McDermott describió como "dolor general".

Y eso no incluye a Allen quejándose de molestias en su hombro izquierdo durante la derrota 23-19 en Houston el jueves pasado, un partido en el que fue capturado ocho veces, fijando un récord personal. Buffalo (7-4) se prepara para enfrentar de visita el domingo a Pittsburgh (6-5).

Lo que podría preocupar también a Allen es que Buffalo tal vez no contará con sus dos principales protectores.

El tackle izquierdo Dion Dawkins está en el protocolo de conmoción. McDermott dijo que Dawkins fue evaluado por una conmoción y autorizado a regresar durante el juego antes de experimentar síntomas un día después.

Igualmente es poco probable que el tackle derecho Spencer Brown juegue después de lastimarse el hombro derecho en el juego contra Houston.

El suplente Ryan Van Demark sería un candidato para reemplazar a Dawkins, mientras que el novato Chase Lundt, elegido en la sexta ronda del draft, reemplazaría a Brown. La línea ofensiva de Buffalo ha sido duradera esta temporada, siendo Brown el único titular que se ha perdido un juego.

McDermott expresó su preocupación por la cantidad de golpes que ha recibido Allen esta temporada. Ha sido capturado 28 veces, el doble de su total de todo el año pasado.

"Si queremos ganar o darnos una oportunidad de ganar, tenemos que mejorar allí", dijo McDermott.

“No es divertido. Tengo que mejorar al deshacerme del balón”, admitió Allen después del juego en el que fue golpeado 12 veces. "Demasiadas veces, estaba retrocediendo, y tengo que mejorar en eso".

Allen estaba lo suficientemente saludable como para viajar y asistir al juego en casa de Wyoming contra Nevada el sábado. Estuvo acompañado por su esposa, la actriz Hailee Steinfeld, y sus padres para una ceremonia en la que Wyoming retiró su camiseta número 17.

