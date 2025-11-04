Josh Allen y los Bills llegan a mitad de temporada 6-2 con victoria clave sobre los Chiefs

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Justo cuando parecía estar de moda en algunos círculos de la NFL comenzar a descartar a Josh Allen y a los Bills como simples pretendientes, Buffalo avanzó y cambió el guion.

Los Bills llegaron al punto medio de su temporada con un récord de 6-2 gracias a lo que se considera una victoria emblemática de 28-21 sobre su némesis Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City el domingo.

Tan impresionante como fue el resultado para Buffalo, que entró como desvalido por 2,5 puntos, fue aún más alentador cómo la ofensiva y la defensiva jugaron partes complementarias para acabar con los Chiefs.

Los Bills dejaron de lado las dudas sobre cómo inflaron su récord con un calendario de apertura de temporada suave. Las primeras cinco victorias de Buffalo fueron contra oponentes que entraron en la semana diez con un récord combinado de 12-31. Mientras tanto, sus derrotas fueron contra Nueva Inglaterra (7-2) y Atlanta (3-5).

Las críticas no se detuvieron ahí.

La ofensiva de Buffalo parecía desincronizada, con receptores mostrando una incapacidad para separarse en la cobertura. Y una defensiva joven y mermada por lesiones era propensa a la inconsistencia contra la carrera —Atlanta la quemó con 210 yardas por tierra— y el pase en la actuación de 10 recepciones y 146 yardas de Stefon Diggs para Nueva Inglaterra.

Ninguno de esos problemas surgió el domingo.

Allen estuvo casi perfecto, completando 23 de 26 para 273 yardas para establecer el récord de la franquicia de mejor porcentaje de pases completados con 15 o más intentos. Y logró ir profundo varias veces, comenzando con un pase de anotación de 23 yardas para abrir el juego a Dalton Kincaid.

Mientras tanto, la defensiva fue implacable al acosar a Mahomes, quien tuvo uno de los peores días estadísticos de su carrera de nueve años en la NFL. Completando 15 de 24 con una intercepción, el dos veces MVP de la liga no logró completar el 50% de sus intentos de pase por primera vez, y el índice de pasador de 57,2 de Mahomes fue el segundo más bajo.

Aunque es solo un juego, fue una actuación en la que los Bills comenzaron a mostrar signos de formar una identidad.

La ofensiva mostró un equilibrio ideal, con James Cook ganando 114 yardas por tierra. Y la defensa estuvo al ataque, sin permitir que Mahomes se acomodara en la bolsa de protección.

Fue capturado tres veces y golpeado 15 veces en total.

Sin embargo, la evolución de los Bills se suponía que era un trabajo en progreso desde el principio.

El coordinador Joe Brady recordó a los críticos que hace un año, la ofensiva no comenzó a funcionar hasta una victoria de 31-10 sobre Seattle en la semana ocho.

Mientras tanto, la defensa ha presentado una puerta giratoria de jugadores debido a lesiones, suspensiones y juventud, lo que dificulta establecer cualquier semblanza de continuidad.

Se avecinan más cambios con la seguridad Taylor Rapp (rodilla) y el ala defensiva Michael Hoecht (tendón de Aquiles derecho) que se espera que se pierdan el resto de la temporada.

Vencer a los Chiefs en la temporada regular por quinta vez consecutiva desde 2021 no compensa que Buffalo haya ido 0-4 en los playoffs contra Kansas City desde 2020.

Lo que está funcionando

Ataque terrestre. Cook ha superado las 100 yardas por tierra cinco veces. Se convirtió en el primer jugador en hacerlo contra Kansas City desde que el quarterback de Baltimore, Lamar Jackson, tuvo 122 yardas por tierra en el primer partido de la temporada 2024.

Lo que necesita ayuda

Línea defensiva. La lesión de Hoecht se produce con el DT titular Ed Oliver que se espera que se pierda al menos un mes con un bíceps izquierdo desgarrado. Mientras tanto, el también DT titular DaQuan Jones se ha perdido tres juegos con una lesión en la pantorrilla.

