Josh McDaniels tiene otra oportunidad de ganar el Super Bowl como asistente

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Cuando se trata de ser un coordinador ofensivo en la NFL, pocos entrenadores han sido tan exitosos como Josh McDaniels en Nueva Inglaterra

Como entrenador en jefe, ha sido una historia completamente diferente

El seis veces campeón del Super Bowl está de vuelta en el juego por el título después de tomarse un año de descanso tras su segundo despido como entrenador en jefe, pero no está pensando si alguna vez tendrá una tercera oportunidad

“Lo tomo un día a la vez”, dijo McDaniels esta semana. “Creo que estoy donde se supone que debo estar. Estoy increíblemente feliz de estar aquí y haciendo lo que hago. Amo mi trabajo. Amo el papel que tengo. Amo al grupo con el que estoy. Así que sea cual sea ese plan en el futuro, lo resolveremos. Pero no podría estar más feliz con donde estoy”

Estar en el Super Bowl como asistente de los Patriots es un territorio familiar para McDaniels que ahora tiene la encomienda de alistar la ofensiva liderada por el quarterback de segundo año Drake Maye para el enfrentamiento del domingo contra la destacada defensa de los Seahawks. Fue su trabajo junto a Maye que llevó a McDaniels a ser nominado al premio al Entrenador Asistente del Año de la NFL AP, que se anunciará el jueves por la noche en los NFL Honors

Desde que comenzó en la NFL como asistente de bajo nivel con los Patriots de Bill Belichick en la temporada 2001, McDaniels ha sido parte de varios equipos campeones y este será su décimo Super Bowl

Nueva Inglaterra lo ganó todo en su primera temporada y volvieron a ganarlo todo en las campañas 2003 y 2004 con McDaniels como asistente defensivo y entrenador de mariscales de campo, y luego forjó una carrera como uno de los mejores coordinadores ofensivos en la NFL a partir de 2006

Estuvo al frente de la ofensiva liderada por Tom Brady y Randy Moss que estableció récords en 2007 y fue el coordinador de tres ganadores más del Super Bowl en la década de 2010

McDaniels ha coordinado una ofensiva que terminó entre las diez mejores en anotación en 13 de sus 15 temporadas, siendo esta la cuarta vez que ha estado entre los dos primeros

Pero McDaniels no ha sido tan exitoso como entrenador en jefe. Fue contratado para su primera etapa en 2009 por los Broncos de Denver y comenzó con un récord de 6-0 que incluyó una victoria sobre Belichick y los Patriots. Denver terminó 8-8 esa temporada y McDaniels fue despedido con un récord de 3-9 en 2010 tras perder 17 de sus últimos 22 juegos como entrenador

McDaniels también fue multado con $50.000 por la NFL por no informar que el director de operaciones de video del equipo grabó una práctica de los 49ers de San Francisco antes de que los equipos jugaran un partido en 2010 en Londres. La investigación determinó que McDaniels no sabía sobre la grabación de antemano y se negó a verla, pero fue castigado por no informar inmediatamente la infracción a la liga

La segunda oportunidad de McDaniels como entrenador en jefe ocurrió después de ayudar al novato Mac Jones a llegar a los playoffs en 2021 con Nueva Inglaterra cuando los Raiders de Las Vegas lo contrataron en 2022. Pero nuevamente duró ni dos campañas y fue despedido a la mitad de la temporada 2023 con un récord de 9-16

“Hay tantas cosas que aprendes en esta liga cuando tienes esa oportunidad”, dijo McDaniels. “Sería difícil reducirlo a una o dos cosas. Ganar en esta liga es una culminación de muchas cosas y ciertamente cuando no ganas lo suficiente, somos responsables de eso. Así que esa es la conclusión cuando eres un entrenador en jefe en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Eres responsable de proporcionar una fórmula ganadora y estoy feliz de ser parte de una ahora.”

McDaniels pasó el 2024 asistiendo a entrenamientos en la NFL con Andy Reid, Sean McDermott y DeMeco Ryans en la NFL, así como con entrenadores universitarios como Ryan Day, Bill O'Brien y Lincoln Riley

Cree que aprendió mucho de cada parada, desde llamadas de jugadas hasta cómo estructurar la práctica

