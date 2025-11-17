Josh Naylor finaliza contrato de cinco años con los Marineros de Seattle según fuente de AP

SEATTLE (AP) — El primera base Josh Naylor y los Marineros de Seattle acordaron un contrato de cinco años, dijo el domingo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el contrato. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Naylor, de 28 años, se convirtió en agente libre por primera vez poco después de que los Marineros perdieran ante los Azulejos de Toronto en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Poco después de que terminara la temporada de Seattle, el presidente de operaciones de béisbol, Jerry Dipoto, enfatizó la importancia de volver a firmar a Naylor después de adquirirlo de los Diamondbacks de Arizona y lo calificó como una prioridad para traer de vuelta a la primera base.

El mánager Dan Wilson habló muy bien del impacto que Naylor tuvo en los Marineros tanto dentro como fuera del campo durante sus tres meses con la franquicia.

“Necesitas esa intensidad. Necesitas ese impulso”, dijo Wilson. “Creo que su impulso para ganar es increíble también. Y eso es lo que vas a necesitar de todos tus muchachos, y eso es una gran parte de lo que él trajo a este club”.

En 54 juegos con los Marineros, Naylor bateó para .299 con nueve jonrones, 33 carreras impulsadas y 19 bases robadas. En 12 juegos de postemporada, Naylor bateó para .340 con tres jonrones, cinco carreras impulsadas y dos bases robadas.

Durante toda la temporada, Naylor bateó para .295 con 20 jonrones, 92 carreras impulsadas y un récord personal de 30 bases robadas.

