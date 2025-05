Journalism es el favorito para ganar la 150ma edición de Preakness Stakes

HALETHORPE, Maryland, EE.UU. (AP) — Journalism, que perdió ante Sovereignty en el tramo final en el lodo del Derby de Kentucky, es el favorito para ganar la 150ma edición del Preakness Stakes.

Journalism abrió como el favorito de la mañana con una línea de 8-5 después de que se sortearon las posiciones de salida el lunes para la carrera intermedia de la Triple Corona. El entrenador dos veces ganador de la Triple Corona, Bob Baffert no objeto esto.

"Debería ser el favorito", afirmó Baffert, quien ha ganado el Preakness un récord de ocho veces y está preparando al No.1 Goal Oriented en busca de una novena. "Viéndolo correr y persiguiéndolo, hizo un gran Derby. ... Es un caballo realmente bueno y corrió una gran carrera en el Derby. Por lo general, un caballo con una buena forma en el Derby correrá bien en el Preakness".

Journalism, entrenado por Michael McCarthy, será nuevamente montado por el jockey Umberto Rispoli y saldrá desde el puesto No. 2. La hora de salida está programada para las 7:01 de la tarde ET el sábado en el Hipódromo de Pimlico.

El No. 7 Sandman es la segunda opción con 4-1 en el grupo de nueve, que no incluye a Sovereignty después de que sus propietarios y entrenador decidieran no correr al ganador del Derby dos semanas después de su triunfo en Churchill Downs. El Preakness continúa sin la posibilidad de la Triple Corona por quinta vez en siete años desde que Justify barrió las tres carreras en 2018.

D. Wayne Lukas podría empatar a su compañero del Salón de la Fama Baffert si gana el Preakness en años consecutivos, esta vez con American Promise. El año pasado Seize the Grey terminó con la aspiración de Triple Corona de Mystik Dan. American Promise obtuvo el puesto No. 3 y abrió con probabilidades de 15-1.

Goal Oriented tiene posibilidad de 6-1 para Baffert.

"El puesto uno no es tan malo aquí como lo sería en el Derby", comentó Baffert, quien recordó cuando American Pharoah también obtuvo el carril hace una década. "Una vez que lo obtienes, no puedes pensar en ello. Eso es todo. Ese es un problema de (el jockey Flavien) Prat".

Hay tres caballos del Derby corriendo en el Preakness que otorga dos millones en Baltimore: Journalism, American Promise y Sandman, este último será montado por John Velazquez y es entrenado por Mark Casse. Sandman terminó séptimo en el Derby.

"Queríamos un mejor recorrido para él", expresó el accionista Griffin Johnson en el sorteo en Guinness Open Gate Brewery, justo afuera de Baltimore. "Con el talento que tiene, tenía el potencial de correr un poco mejor. El lodo no fue lo mejor, y simplemente vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en lo que viene".

Nuevos en el camino de la Triple Corona, junto con Goal Oriented, están Heart of Honor (12-1), Pay Billy (20-1), River Thames (9-2), Clever Again (5-1) y Gosger (20-1). River Thames es la última oportunidad para que Todd Pletcher gane el Preakness por primera vez en su carrera de entrenamiento en el Salón de la Fama.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.