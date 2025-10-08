Jové (ERC) avisa a Illa de que está "en tiempo de descuento" y pide pasar a los hechos en financiación

BARCELONA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha avisado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que está "en tiempo de descuento" en esta legislatura, y le ha pedido pasar de las palabras a los hechos para cumplir el acuerdo de investidura con ERC sobre la financiación singular.

"Se le acaba el tiempo", ha advertido Jové en su intervención este miércoles en el Debate de Política General (DPG), donde ha asegurado que gobernar de la renta es un problema cuando la renta se acaba --textualmente--, y ha insistido que el cumplimiento de los acuerdos de investidura debería de ser una prioridad para el Govern, ya que considera que solo dispone de mayorías consolidadas para hacer efectivos estos pactos.

Jové ha sostenido que la infrafinanciación de los servicios públicos "no se resuelve con buenas palabras con aquellos que no cumplen lo acordado por mucho que compartan militancia partidista" con el Govern, en alusión al Gobierno central, y ha reclamado a Illa que no se esconda detrás de la excusa de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está cerrada en banda, en sus palabras.

Le ha pedido que "deje de ser el portavoz del PSOE", y le ha recordado que ERC no negociará los Presupuestos sin avances en financiación, tras lo que ha situado como la 'prueba del algodón' la votación en el Congreso de la proposición de ley presentada por ERC para la habilitación legal para recaudar el IRPF.

Ha asegurado que "pese a sus esfuerzos para vender proyectos propios, el Govern lleva un año presentando iniciativas que son la culminación, continuación o simples maquillajes del trabajo que el Govern republicano dejó encarrilado", y ha añadido que el país ya estaba en marcha antes de que llegaran los socialistas y el riesgo es que el PSC lo pare o lo descarrile.

El líder republicano también ha apelado "a todos los demócratas a sumarse a las propuestas de herencias de soberanía social y nacional" que hace ERC, y ha reivindicado que la lucha por la liberación nacional de Catalunya está ligada con la de la justicia social.

Ha criticado que no se aplique la Ley de Amnistía y que el juez Juan Carlos Peinado haya demandado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por injurias: "Algunos jueces quieren absoluta impunidad, y ¿no pueden ser criticados como cualquier otro ciudadano? Vaya morro", tras lo que ha subrayado que hay jueces que prevarican y otros que están al servicio de los intereses de la derecha y la extrema derecha.