Joven afgana acusa a responsable talibán de haberla violado y obligado a casarse con él

Una joven afgana afirmó, en un video publicado en redes sociales, que un responsable talibán le dio una paliza, la violó y la obligó a casarse con él, unas acusaciones que el interesado negó.

La mujer, de 25 años y que afirma llamarse Elaha (no da su apellido), explica que Saeed Khosty, un exportavoz del Ministerio de Interior del régimen islamista fundamentalista, abusó de ella sexualmente.

Khosty lo niega y afirma que se divorció de Elaha tras un "matrimonio consentido".

Tanto las acusaciones como los desmentidos fueron compartidos miles de veces en los medios sociales de Afganistán, donde no suelen difundirse detalles tan íntimos públicamente.

En el video, publicado el martes, Elaha, que afirma estar estudiando medicina en la Universidad de Kabul, cuenta, llorando, el calvario en el que vivió durante varios meses.

"Me han pegado. Me han violado. Yo no sabía qué debía hacer. Él me grabó y me amenazó con publicar el video", asegura la joven.

Elaha, que se presenta como la hija de un exgeneral afgano, explica que intentó huir pero que fue interceptada en el puesto de control de Torkham, en la frontera con Pakistán, desde donde fue trasladada a una prisión de Kabul.

Según dice, le pidieron que se disculpara ante el responsable talibán pero ella se negó a hacerlo y le dieron una paliza.

No se sabe desde dónde publicó el video ni dónde se encuentra actualmente.

"[Elaha] tenía algunos problemas respecto a sus creencias y a su fe. Intenté corregirla hablando y dándole consejos, pero no funcionó", se defendió el responsable talibán en una declaración divulgada en Twitter.

"Yo nunca le pegué pero, sirviéndome de mis derechos islámicos, me divorcié. Me arrepiento de mi matrimonio con ella, contraído precipitadamente", añadió.

Según él, la joven era libre de denunciarle. "Si se prueba mi culpabilidad, el tribunal puede castigarme. Si ella no cree en los tribunales del Emirato islámico, estoy dispuesto a ir ante el tribunal que ella quiera", afirmó Saeed Khosty.

"Me he disculpado ante los muyahidines [combatientes] del Emirato islámico y ante la nación afgana. Que Dios me perdone", señaló el talibán.

Después de la aparición del video, la etiqueta #justiciaparaElaha se hizo viral en los medios sociales.

Saeed Khosty recibió el apoyo de algunos talibanes, también en medios sociales.

El año pasado, el jefe supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, publicó un decreto en el que ordena que se tomen medidas estrictas contra quienes "fuercen a las mujeres a casarse por obligación o bajo presión".

