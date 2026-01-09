Joven enfrenta juicio en Alemania por manipulación sádica de adolescentes por internet

Un joven de 21 años compareció este viernes ante la justicia alemana, en el inicio de un proceso en que es acusado de haber manipulado de manera sádica a adolescentes por internet, incitándolos a actos sexuales, autolesiones e incluso al suicidio.

El juicio al joven germano-iraní, identificado apenas como Shahriar J., comenzó a puerta cerrada ante un tribunal especial para menores, ya que el acusado tenía 16 años al inicio de los hechos que se le imputan, a principios de 2021.

En prisión preventiva desde su detención el 17 de junio, "White Tiger" —su seudónimo en internet— es sospechoso de un total de 204 delitos contra más de 30 víctimas, niños y adolescentes residentes en Alemania, Canadá, Finlandia y Estados Unidos, entre enero de 2021 y septiembre de 2023.

Podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión, indicó el viernes Marayke Frantzen, portavoz del tribunal.

El caso puso de relieve una red mundial de depredadores en línea que manipulan a jóvenes vulnerables para que se inflijan violencia a sí mismos, o induzcan a otros a hacerlo.

La red, conocida como "764", compartía contenidos ultra violentos, incluidas imágenes de abusos sexuales a menores, y sus miembros intercambiaban consejos sobre cómo atraer víctimas para producir material sexualmente explícito y degradante, y luego usarlo para chantajearlas.

Este tipo de conducta se conoce como "cibergrooming".

En este caso, el joven actuaba desde su domicilio familiar, en un suburbio acomodado de Hamburgo.

Shahriar J. fue formalmente acusado, a través de un intermediario, de un asesinato y cinco intentos de asesinato en todo el mundo.

Entre las acusaciones, se le imputa haber inducido a un adolescente transgénero de 13 años, residente cerca de Seattle (Estados Unidos), al suicidio por ahorcamiento en un estacionamiento en enero de 2022. El acto fue transmitido en directo por internet.

Además del horror que suscitan los hechos presuntamente cometidos, el caso pone en aprietos a las autoridades alemanas, debido a los cuatro años transcurridos entre la primera denuncia contra Shahriar J. y su arresto.

Para este juicio, el tribunal regional de Hamburgo tiene previsto 82 días de audiencia, hasta el 17 de diciembre de 2026.