Joven italiano Leoni lesionado de gravedad en su debut con el Liverpool

El joven defensor italiano del Liverpool, Giovanni Leoni, se lesionó de gravedad en la rodilla en su primer partido con los Reds, el martes en Copa de la Liga inglesa, mientras la prensa menciona una rotura del ligamento cruzado.

El central de 18 años, que la temporada pasada jugó en el Parma, debutaba como titular a las órdenes de Arne Slot en tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, con victoria 2-1 ante el Southampton.

Unos inicios "prometedores" que se vieron cortados en seco en el minuto 81, "cuando apoyó mal la pierna" en la disputa de un balón pegado a la línea de banda, precisó el club el martes por la noche en su página de internet.

"Al momento sintió una molestia, pero es algo que tenemos que evaluar ahora", había declarado Slot al término del partido.

Según Sky Sport Italia, las pruebas a las que fue sometido este miércoles revelaron una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, lo que requeriría de una intervención quirúrgica, y que mantendría a Leoni varios meses alejado de los terrenos de juego.

El internacional italiano Sub-19 sólo jugó una temporada con el Parma en la Serie A, antes de ser traspasado a los Reds el pasado verano europeo por cerca de 30 millones de euros.

Con la llegada de Leoni, el Liverpool trataba de reforzar el eje de una retaguardia debilitada por la marcha del joven Jarell Quansah al Bayer Leverkusen y la lesión de Joe Gomez, que le hizo perderse la mayoría de la pretemporada.

