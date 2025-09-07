Joven programador es consagrado como el primer santo millennial católico en acto en el Vaticano

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 7 sep (Reuters) - Un adolescente que murió de leucemia en 2006 se convirtió el domingo en el primer santo católico de la generación millennial, en una ceremonia en el Vaticano presidida por el papa León y a la que asistieron unos 70.000 jóvenes fieles de decenas de países.

Carlo Acutis, un italiano nacido en Reino Unido que murió a los 15 años, aprendió informática para crear páginas web y difundir su fe. Su historia ha llamado mucho la atención de la juventud católica, y ahora está al mismo nivel que la Madre Teresa y Francisco de Asís.

León, el primer pontífice estadounidense, canonizó el domingo a Acutis junto a Pier Giorgio Frassati, un joven italiano conocido por ayudar a los necesitados que murió de poliomielitis en la década de 1920.

En un discurso improvisado ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro en la apertura del acto, León dijo que Acutis y Frassati eran ejemplos de santidad y de ayuda a los necesitados.

"Todos ustedes, todos nosotros juntos, estamos llamados a ser santos", dijo el pontífice a la multitud.

"Carlo amaba decir que el cielo siempre nos ha estado esperando, y que amar el mañana es dar lo mejor de nosotros mismos hoy", señaló León en un sermón posterior.

Los dos nuevos santos, dijo el papa, "son una invitación a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no malgastar nuestras vidas, sino a dirigirlas hacia arriba (hacia el cielo)".

La canonización de Acutis había sido muy esperada por muchos jóvenes católicos durante meses. Inicialmente estaba prevista para abril, pero se pospuso tras la muerte del papa Francisco.

El acto del domingo es el primero de este tipo liderado por León, elegido papa en mayo.

Antonio D'Averio, de 24 años, que estuvo en la ceremonia, calificó la canonización como "una mano tendida por la Iglesia hacia nosotros, los jóvenes".

D'Averio dijo que era programador informático y se identificó especialmente con la historia de Acutis.

"Él también era un apasionado de la informática", dijo el joven. "Para un santo es ciertamente algo nuevo. También es algo que, en mi opinión, era necesario".

Mientras Acutis avanzaba en el camino oficial de la Iglesia hacia la santidad, su cuerpo fue trasladado a una iglesia de la ciudad de Asís, de donde era originario San Francisco, de acuerdo con los últimos deseos del joven.

El lugar de descanso final del nuevo santo, donde Acutis está enterrado con un molde de cera de su imagen colocado sobre su cuerpo, vestido con chándal, vaqueros y zapatillas deportivas, se ha convertido en un lugar de devoción popular, que atrae a miles de fieles cada día.

(Reporte de Joshua McElwee; información adicional de Matteo Minnella. Editado en español por Javier Leira)