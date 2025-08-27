Joven que atentó contra presidenciable en Colombia es sentenciado a 7 años de reclusión

El adolescente de 15 años que disparó en junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.

El joven "deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", dijo la fiscalía el miércoles en un comunicado.

El adolescente fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas. La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor acusado, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato.