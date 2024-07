Joven que disparó contra Trump había sobrevolado lugar del mitin con dron, afirma fuente policial

WASHINGTON (AP) — Se cree que el joven que disparó contra el expresidente Donald Trump hizo volar un dron alrededor del lugar del acto de campaña de Pensilvania con antelación, en un aparente intento de reconocer el lugar antes del ataque, indicó una fuente policial el sábado.

El dron ha sido recuperado por el FBI, que dirige la investigación sobre el tiroteo perpetrado el pasado sábado en el mitin por Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

Crooks disparó varias veces desde la azotea de un edificio adyacente al recinto Butler Farm Show, donde Trump pronunciaba un discurso, antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto de Estados Unidos. La existencia del dispositivo y su uso en algún momento antes del tiroteo podría ayudar a explicar por qué Crooks decidió disparar desde ese punto.

La fuente policial que describió el dron no estaba autorizada para discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. The Wall Street Journal fue el primer medio noticioso que proporcionó detalles sobre el dron.

Trump dijo esta semana que una bala le rozó la oreja derecha. Un informe publicado el sábado por la campaña del expresidente y redactado por el congresista por Texas Ronny Jackson, quien se desempeñó como médico de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, dijo que el candidato republicano sufrió una herida de bala en la oreja derecha ocasionada por un fusil de alta potencia que llegó “a menos de 0.6 centímetros (un cuarto de pulgada) de penetrar su cabeza, e impactó la parte superior de su oreja derecha”.

Una de las balas que tenían como objetivo a Trump mató al bombero Corey Comperatore, de 50 años, quien asistía al evento y se encontraba en las gradas. Otras dos personas resultaron gravemente heridas.

El FBI sigue investigando qué pudo motivar a Crooks para llevar a cabo el ataque. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado ninguna inclinación ideológica que pueda ayudar a explicar sus acciones.

Los investigadores que revisaron su teléfono encontraron fotos de Trump, del presidente Joe Biden y de otros funcionarios de alto nivel, y también descubrieron que había buscado las fechas de la Convención Nacional Demócrata, así como las apariciones de Trump. También buscó información sobre el orden depresivo mayor.

Se espera que la próxima semana se revelen más detalles sobre la pesquisa, cuando el director del FBI, Chris Wray, comparezca ante el Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

____

La periodista de The Associated Press Jill Colvin contribuyó a este despacho.

