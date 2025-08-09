Joven que disparó en Times Square fue arrestado

NUEVA YORK, 09 AGO (ANSA) - El joven de 17 años que abrió fuego la madrugada de hoy en Times Square, en Manhattan, hiriendo a tres personas, ha sido arrestado, anunció el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

"El autor fue arrestado por la policía y se recuperó el arma de fuego", declaró el portavoz del NYPD, que comentó que el joven aún no ha sido acusado formalmente.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida, en pleno distrito teatral, un popular destino turístico.

A finales de julio, un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

