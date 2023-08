Jóvenes presentes la Vigilia repiten el mensaje del Papa: "La Iglesia acoge a todos"

LISBOA, 5 Ago. 2023 (Del enviado especial de Europa Press José María Navalpotro) -

"No es casualidad que estemos aquí. Dios tiene un proyecto para nosotros" y "la Iglesia es para todos". Son dos de los mensajes del Papa Francisco que más están calando en los miles de jóvenes peregrinos que se han dado cita en la Jornada mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa.

"Dios llega de sorpresa. Y ninguno estamos aquí de casualidad, es la idea que se me ha quedado", afirma María, una joven peregrina chilena del Club Lafuente de Santiago que ha acudido a la Vigilia que se celebra este sábado.

"Dios nos quiere y nos acoge como somos", destaca su compañera Margarita María. Estas jóvenes han venido desde otro continente, como tantos iberoamericanos presentes en Lisboa después de un año -o más- ahorrando, buscando pequeños trabajos los fines de semana, o pidiendo a los amigos y familiares.

Las chilenas llegaron a Lisboa el día 1 y han participado en todos los actos con el Papa. Como tantos otros, han aprovechado para rezar en el santuario de Fátima y dedicar un tiempo al día a la meditación, o a la adoración al Santísimo. "Es un momento para recargar las pilas, ahora que vamos a volver a la universidad", destaca Teresa.

"La Iglesia es de todos. No estamos aquí por casualidad, porque Dios nos quiere a cada uno", coincide en resaltar del mensaje del Papa Blanca, una joven sevillana de los Equipos de Nuestra Señora. Añade: "Me gustó mucho el Vía Crucis, con un mensaje dirigido a nosotros los jóvenes con problemas y desafíos nuestros, como la obsesión por el aparentar,".

Este grupo se ha levantado a las 7 de la mañana para empezar su peregrinar al Campo da Graça, a donde llegaron a las 17.00 horas. Marina, gaditana, destaca: "Lo bonito de esto es que todo lo mueve la fe. Si no, no se explica".

Lucas, de Sevilla, hace notar que "esto exige sacrificio". "Y está bien. Fíjate que te tienes que duchar con agua fría, que pasas un montón caminando... y es la mejor experiencia de mi vida", añade.

"aquí ves que no somos raros"

Su compañera Lourdes admite que llevaba tiempo sin confesarse. "Me hice el propósito de confesar en el parque del perdón y lo he hecho. A partir de ahora quiero confesar una vez al mes", asegura. "Aquí ves mucha gente joven de la iglesia, a veces en nuestras ciudades no ves a nadie, y aquí ves que no somos raros", añade María, de Córdoba.

"Ánimo, alegría y unidad". Eso es lo que caracteriza a la JMJ para una segoviana, Inmaculada Gómez, llegada la víspera a Lisboa. Son cinco jóvenes segovianos del Camino Neocatecumenal. Algunas ya tienen experiencia en anteriores jornadas: "La verdad es que vives durante los siguientes años de la hulla que te dejó una JMJ", apunta Saray. Ellos, con otros 40 del Camino, salieron el día 3 de Segovia y han pasado por localidades como Plasencia. Cáceres y Mérida, cantando, rezando y viendo monumentos.

Europa Press