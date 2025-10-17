Jóvenes rinden homenaje a rapero muerto a manos de policía en protesta en Lima

Con velas, flores y pancartas en rechazo al nuevo gobierno de Perú, decenas de jóvenes homenajearon la noche del jueves al rapero fallecido a manos de un policía durante las masivas protestas contra la violencia y la clase política en Lima.

Eduardo Ruiz, de 32 años y conocido como 'Truvco', falleció a causa de la herida de bala que recibió el miércoles cerca de la sede del Congreso, en el centro de la capital peruana.

"Estoy acá para expresar mi indignación por el asesinato cobarde del compañero Truko (...) Las circunstancias de su muerte han sido realmente vergonzosas", dijo a la AFP Solaris Raez, un universitario de 25 años.

Un suboficial disparó contra el manifestante durante la jornada de protestas, en la que también resultaron heridas 100 personas entre policías y civiles, según las autoridades.

El agente, que fue agredido por la multitud, actuó por su cuenta y será separado de la institución, anunció el general Óscar Arriola, comandante general de la policía, en conferencia de prensa.

Cámaras de seguridad registraron al presunto agresor cuando abrió fuego contra Ruiz. El efectivo fue detenido junto a un compañero, también miembro de la policía.

Decenas de jóvenes se concentraron en la noche del jueves frente a la Plaza Francia, donde cayó mortalmente herido el manifestante. Levantaron carteles contra el presidente José Jerí, quien sustituyó a Dina Boluarte.

La mandataria fue removida tras juicio político exprés el 10 de octubre por la crisis de inseguridad.

Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió la presidencia de manera interina hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el mando tras comicios generales.

"Garantía de Impunidad. Denunciado por violación sexual", señalaban las inscripciones con el rostro del presidente.

Una mujer denunció a Jerí por agresión sexual en 2024, pero el caso fue archivado por la fiscalía este año por falta de pruebas.

Los manifestantes también prendieron cirios y dejaron flores en el punto donde murió Ruiz.

"Perú está sumido en la corrupción debido a estos congresistas (...) al poder político", dijo Ariana Palomino, una comerciante independiente de 30 años, tras encender una vela blanca.

"Los jóvenes estamos cansados de la violencia, de la corrupción; cansados de que día a día haya muerte, extorsiones", añadió.

