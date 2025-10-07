Jóvenes suplentes de los Ravens no estaban listos ante los Texans

OWINGS MILLS, Maryland, EE. UU. (AP) — John Harbaugh ve los problemas defensivos de Baltimore en este momento como una cuestión de experiencia y ejecución, no de esfuerzo.

“Pensé que nuestra defensiva jugó muy, muy duro —muy duro— y hubo algunos errores grandes”, afirmó el veterano entrenador el lunes. “Hubo algunos errores que cometieron algunos jóvenes que nos perjudicaron”.

Los Ravens salieron al campo severamente diezmados el fin de semana pasado, con el quarterback Lamar Jackson y varios otros All-Pros y Pro Bowlers fuera. Habían dicho las cosas correctas sobre intentar superar sus lesiones, pero parecían un equipo diezmado de principio a fin. Su derrota por 44-10 ante Houston igualó la derrota en casa más desigual en la historia de la franquicia, y Baltimore no fue competitivo en ninguno de los lados del balón.

No fue difícil ver por qué. Solo tres jugadores de Baltimore estuvieron en cada jugada defensiva, y todos eran novatos: el safety Malaki Starks (primera ronda), el linebacker Teddye Buchanan (cuarta ronda) y el safety Reuben Lowery III (no reclutado).

Otros dos novatos —el cazamariscales de segunda ronda Mike Green y el esquinero no reclutado Keyon Martin— estaban en la alineación titular. El esquinero de segundo año T. J. Tampa jugó 60 jugadas después de haber jugado 59 en toda su carrera previamente.

Algunos de esos jugadores ciertamente podrían convertirse en contribuyentes sólidos con el tiempo, pero pedirles que reemplacen a un All-Pro como Roquan Smith o a una estrella versátil como Kyle Hamilton resultó ser insostenible. Y los Ravens no tienen muchas otras opciones.

No hubo actualización el lunes sobre el estado de Jackson, pero los Ravens (1-4) parecen un equipo que intentará dar lo mejor de sí este fin de semana contra los Rams de Los Ángeles, pero que realmente solo está ansioso por llegar a su fecha libre en la Semana siete y luego reagruparse.

Y esperar que la temporada aún sea rescatable.

Lo que funciona

Muy poco. Pero Zay Flowers tiene 28 recepciones para 377 yardas y está en camino de alcanzar máximos en su carrera en ambos.

Lo que necesita trabajo

Baltimore ha tenido que elegir dónde comprometer dinero en los últimos años, otorgando contratos significativos a Jackson, Smith, Hamilton, el tackle defensivo Nnamdi Madubuike y el tackle Ronnie Stanley. Luego, los Ravens tuvieron que jugar un partido sin ninguno de ellos.

No puedes tener una estrella en cada posición, pero si Baltimore esperaba que algunos jóvenes poco conocidos pudieran mantener al equipo a flote a corto plazo, el fin de semana pasado fue revelador. Muchos jugadores en el campo no parecían listos.

Estadística clave

Los Ravens tuvieron solo 40 jugadas ofensivas el domingo, la menor cantidad en la historia de la franquicia.

