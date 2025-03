Joy pone las notas al musical de Broadway “Real Women Have Curves”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Joy Huerta tiene una encomienda muy especial: crear las canciones originales del musical de Broadway “Real Women Have Curves”.

Años antes no era una admiradora de los musicales, pero se fue volviendo devota. Ahora es una orgullosa representante de los compositores mexicanos en un escenario tan codiciado como la meca del teatro en Nueva York.

“Estoy muy feliz”, dijo en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México. “He disfrutado mucho de este proceso porque honestamente he contado con gente muy generosa, con su talento, mis colaboradores en todo sentido”.

El viernes Joy lanzó “Real Women Have Curves The Musical: Makin’ it Work”, un EP con las canciones que coescribió para el musical, incluyendo “Make it Work”, “Daydream”, “Flying Away” y “Real Women Have Curves”. Más adelante será lanzada la grabación con el elenco original.

El musical cuenta con la dirección y coreografía del galardonado con el Tony Sergio Trujillo, libreto de Lisa Loomer con Nell Benjamin y la supervisión musical de Nadia DiGiallonardo. Es producido, entre otros, por Barry y Fran Weissler, así como Jack Noseworthy. La música y las letras son de Joy, quien ha sido acreedora del Grammy y del Latin Grammy en colaboración con el compositor y letrista Benjamin Velez.

“Real Women Have Curves: The Musical”, basado en la obra de teatro de Josefina López, es protagonizado por Tatianna Córdoba, Justina Machado, Florencia Cuenca, Shelby Acosta, Carla Jimenez y Aline Mayagoitia. Será estrenado en el James Earl Jones Theatre de Broadway el 27 de abril y los boletos ya están a la venta.

Todo comenzó cuando la producción buscó a Joy a finales de 2019. El proceso se vio impactado por la pandemia, pues en un principio el equipo debió trabajar de forma virtual. Aunque también tuvo sus ventajas, pues a ella le permitió romper con la rutina de sus giras y componer de una manera muy distinta a la que estaba acostumbrada.

“Me forzaron a regresar a mi instrumento principal, que es mi voz, y estoy componiendo desde un lugar muy distinto desde entonces”, dijo Joy. “Para mí fue como poder volverme a enamorar de la música desde otro lugar. Poder como redescubrir el talento que el universo me presta… Para mí, hacer este musical fue volver a conectar con tierra, volver a conectarme dentro”.

Uno de sus mayores impulsos fue la posibilidad de hacer música completamente original e incluso agregar profundidad a los personajes de la obra.

“Tienes mucha libertad para enriquecer la historia”, señaló. “Empiezas a ver como dónde van a caber las canciones, qué parte de la historia están contando. Pero ya una vez que lo ves en conjunto y te haces para atrás y lo ves todo, es un dominó, cada una va a tener un efecto enfrente”.

Parte de su estrategia fue crear un esquema muy visual de la obra para descubrir las conexiones de las canciones en la trama y viceversa, además de considerar la puesta en escena, algo muy diferente a su proceso de composición regular para el dúo Jesse & Joy, con el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera con su hermano Jesse. La colaboración con los creadores del musical para ajustar las canciones continuó hasta comienzos de este año.

“Es una de las primeras cosas que yo tuve que aprender y desaprender de lo que hago, porque yo estaba muy acostumbrada, en mi área de trabajo, yo termino una canción, la entrego, la gente la conoce”, dijo “Acá no, acá sigue cambiando, tenemos márgenes pequeñitos de decir esto todavía lo podemos arreglar, esto puede ser un poquito mejor. ¿Qué pasa si aquí hacemos esto en vez? Entonces esa parte del proceso ha sido interesante porque es completamente diferente a lo que hago”.

Joy tenía muy presente que se trataba de las primeras canciones de una historia muy querida por tanta gente y con temas tan complejos como la inmigración, la autoestima y la aceptación física, la sororidad entre mujeres en una trama que se desarrolla en 1987. En algunos casos encuentra que ha habido progreso, pero en otros, como en la inmigración, pareciera que la historia se repite.

“El tema del body positive yo creo que es algo que eso ha avanzado muchísimo. Yo lo veo en las generaciones más jóvenes, que es como tanta más seguridad de nuestros cuerpos, rompiendo los tabús que nos dejaron a nosotros nuestros papás”, dijo Joy.

En cuanto a la migración, agregó: “Tú dirías. Estamos en el futuro. Estamos contando otra historia. Desafortunadamente, vivimos otra realidad. Pero creo que lo que tiene tan interesante esta historia es la historia familiar… Esto empezó como una historia de madre e hija, ahora es una historia de madre, hija, hermana, comunidad, con todas las mujeres con las que están trabajando en esta fábrica. Y lo que creo que es fascinante es ver cómo te puedes identificar con cada una de estas personas”.

En “Real Women Have Curves” la protagonista Ana García sueña con ir mucho más allá de Los Ángeles y estudiar en la universidad. Pero cuando su familia recibe un pedido de 200 vestidos, Ana se debate entre sus ambiciones, las expectativas de su madre y una comunidad de mujeres que intenta salir adelante contra viento y marea. La obra de López ya ha sido adaptada previamente a la exitosa película protagonizada por América Ferrera y Lupe Ontiveros.

“Es una mujer verdadera, la que puede abordar las curvas de la vida. Creo que eso hace de verdad una mujer fuerte, resiliente”, dijo Joy sobre el personaje de Ana. “Yo sé que la obra toma lugar en 1987, pero queremos que esto sea atemporal, que pasen muchísimos años y que estas canciones puedan seguir resonando, que puedan seguir tocando corazones. Tú sabes que para mí es muy importante en todo lo que hago siempre tratar de dejar un mensaje propositivo y creo que es algo que yo pude traer al teatro. Creo que es algo que me da mucho honor y orgullo”.

La década en la que se desarrolla la historia y la familia latina que retrata es otro de los elementos que Joy buscó incorporar en las canciones.

“Sí hay referentes de los 80 muy sutiles”, señaló. “Y hay algo bonito dentro del sonido, porque sí hay una fusión como lo es nuestra personaje principal, ¿no? Ella nació en Estados Unidos. Sus raíces son su familia, que son mexicanos, pero ella también tiene mucho de donde ella nació y creció... Algo que me gustó es que fueron muy honestos conmigo a la hora de invitarme y me dijeron ‘El sonido de Jesse & Joy es algo que nos encanta y sobre todo porque tú eres mexicana y norteamericana’”.

Durante la entrevista, realizada poco después de que recogiera a sus hijos de la escuela y en la que también estuvo acompañada de su gato Ramón, Joy reflexionó sobre la experiencia que ha adquirido: “Creo que la edad es algo muy bonito, es una aliada muy, muy sabia cuando la recibes con los brazos abiertos”.