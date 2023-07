01/01/1970 Economía/Finanzas.- JP Morgan AM pronostica un crecimiento discreto pero positivo en EEUU y Europa. La directora de Estretagia de JP Morgan AM para España y Portugal, Lucía Gutiérrez-Mellado, ha indicado este jueves en un encuentro con los medios que su escenario base para las economías desarrolladas es de "crecimiento discreto pero positivo", gracias a la fortaleza del mercado laboral y del consumo, por lo que se diluye la posibilidad de recesión para lo que queda de semestre. ECONOMIA J.P.MORGAN AM