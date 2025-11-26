J.P. Morgan ve S&P 500 en 7.500 puntos a fines de 2026, alza porcentual de dos dígitos desde nivel actual

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 26 nov (Reuters) - El índice de referencia S&P 500 debería terminar el próximo año en los 7.500 puntos, ayudado por la resistencia de la economía estadounidense y un "superciclo" impulsado por la inteligencia artificial, según Dubravko Lakos-Bujas, responsable de estrategia de mercados globales de J.P. Morgan.

El índice cerró el martes en 6.765,89. Si el S&P 500 termina el próximo año en 7.500, supondría una ganancia del 10,9% desde su nivel actual. La previsión se acerca al objetivo promedio de 7.490 para finales de 2026, según una nueva encuesta de Reuters entre estrategas de renta variable.

Las perspectivas de J.P. Morgan, publicadas a última hora del martes por Lakos-Bujas y su equipo, se basan en dos recortes más de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal seguidos de una pausa prolongada, pero señalaron que si la Fed flexibiliza la política más allá de eso, el S&P 500 podría superar los 8.000 en 2026.

"Estados Unidos seguirá siendo el motor del crecimiento mundial", escriben.

Lakos-Bujas ve un crecimiento de las ganancias del S&P 500 del 13-15% durante al menos los próximos dos años. Según LSEG, los analistas esperan para 2026 un crecimiento de las utilidades del S&P 500 del 14,3% interanual.

"A pesar de las preocupaciones sobre una burbuja de la IA y las valoraciones, vemos que los elevados múltiplos actuales anticipan correctamente un crecimiento de los beneficios por encima de la tendencia, un auge del capex de la IA, un aumento de los pagos a los accionistas y una política fiscal más expansiva", escribieron. (Reporte de Caroline Valetkevitch; Editado en Español por Ricardo Figueroa)