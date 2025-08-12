JPM eleva doblemente la calificación de Repsol y recorta la de Equinor

J.P.Morgan afirma que los mercados del petróleo están entrando en superávit a medida que la OPEP+ aumenta sus cuotas, una tendencia que se ve contrarrestada por la renovada tensión del mercado europeo del gasóleo, que prevé que persista hasta 2026.

"El refino impulsado por el gasóleo ofrece una cobertura reforzada del precio del petróleo", afirma el bróker.

J.P.Morgan eleva doblemente la recomendación de Repsol a "sobreponderar" desde "infraponderar en el diésel de la empresa energética española.

Por el contrario, rebaja la recomendación de Equinor.

El bróker afirma que el gasóleo está en el corazón del caso de inversión de Repsol a través de un rendimiento líder del 50% de productos de destilados medios, lo que la convierte en la principal beneficiaria de la ampliación de las diferencias de precios del crudo inducida por la OPEP+.

Eleva su precio objetivo para Repsol en un 29%, hasta los 15,5 euros, y rebaja el de Equinor en un 8%, hasta las 240 coronas noruegas.

(Información de Mireia Merino; edición en español de Paula Villalba)