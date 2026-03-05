Jpmorgan baja su recomendación para moneda y deuda de mercados emergentes por oriente medio

LONDRES, 5 mar (Reuters) - Los analistas ‌de ‌JPMorgan bajaron ⁠el jueves su recomendación para ​las ⁠divisas ⁠de los mercados emergentes y ​la deuda en ‌moneda local ​desde "sobreponderar" a "promedio ​del mercado", por el estallido esta semana de la guerra entre Estados Unidos ​e Israel e ⁠Irán.

El banco dijo que, tras ‌seis días de conflicto, sigue habiendo una considerable incertidumbre para las economías emergentes.

"Estamos aprovechando el ‌repunte de ayer para reducir nuestras pequeñas ⁠posiciones sobreponderadas ‌que nos ⁠quedaban en divisas ⁠de mercados emergentes y tasas locales a promedio de mercado», dijeron en ‌una ​nota de investigación. (Reporte de Marc Jones; edición en español de ‌Javier López de Lérida)