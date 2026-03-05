JPMorgan baja su recomendación para moneda y deuda de mercados emergentes por Oriente Medio
LONDRES, 5 mar (Reuters) - Los analistas de JPMorgan bajaron el jueves su recomendación para las divisas de los mercados emergentes y la deuda en moneda local desde "sobreponderar" a "promedio del mercado", por el estallido esta semana de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.
El banco dijo que, tras seis días de conflicto, sigue habiendo una considerable incertidumbre para las economías emergentes.
"Estamos aprovechando el repunte de ayer para reducir nuestras pequeñas posiciones sobreponderadas que nos quedaban en divisas de mercados emergentes y tasas locales a promedio de mercado», dijeron en una nota de investigación. (Reporte de Marc Jones; edición en español de Javier López de Lérida)