JPMorgan dice que cerró las cuentas bancarias de Trump un mes después de ataque del 6 de enero

Por David Thomas

21 feb (Reuters) - JPMorgan Chase comunicó al presidente Donald Trump y a su empresa hotelera en ‌febrero de 2021 que ‌iba ⁠a cerrar sus cuentas en el banco, según nuevos documentos publicados el viernes como parte de una demanda de 5.000 millones de ​dólares que ⁠Trump ⁠presentó contra el banco y su director ejecutivo, Jamie Dimon.

Varias empresas cortaron sus lazos ​con Trump tras el ataque del 6 de enero de 2021 al ‌Capitolio de Estados Unidos por parte de sus ​seguidores, entre ellas dos bufetes ​de abogados que le representaban a él y a la Trump Organization, y la PGA de Estados Unidos, que despojó al club de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, del Campeonato de la PGA de 2022.

El banco no indicó ninguna razón específica para ​el cierre de las cuentas en sus cartas del 19 de febrero de 2021 dirigidas a Trump y a ⁠la Trump Organization. En una de las cartas, el banco afirmaba que, en ocasiones, "puede determinar que ‌los intereses de un cliente ya no se ven favorecidos por el mantenimiento de una relación con J.P. Morgan Private Bank".

Un portavoz de JPMorgan no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, ni tampoco lo hicieron los abogados del banco en Jones Day. El banco ha dicho anteriormente que la demanda de Trump carece de ‌fundamento.

Un portavoz del equipo legal de Trump dijo que la divulgación de las cartas ⁠es "una concesión devastadora que demuestra toda la reclamación del presidente Trump".

El banco "ha ‌admitido haber excluido ilegal e intencionadamente al presidente Trump, a ⁠su familia y a sus negocios, causándoles un daño ⁠financiero abrumador", dijo el portavoz del equipo legal de Trump.

Trump ha acusado a JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos, de violar sus propias políticas al señalarlo para aprovechar la "corriente política".

Las cartas de cierre de cuentas se incluyeron el viernes ‌en una moción que JPMorgan presentó para ​trasladar la demanda de Trump del tribunal federal de Miami al de Nueva York.

"Las abrumadoras conexiones que esta disputa tiene con Nueva York refuerzan este resultado", dijo el banco en su moción. (Reporte de ‌David Thomas, edición de Franklin Paul; Editado en Español por Ricardo Figueroa)