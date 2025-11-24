JPMorgan prevé que el Brent cotice a US$57 el barril y el WTI a US$53 en 2027

24 nov (Reuters) - JPMorgan pronosticó el lunes que el crudo Brent cotizará a US$57 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) a US$53 en 2027, mientras que mantuvo sin cambios sus estimaciones para 2026 en US$58 y US$54, respectivamente.

Los futuros del Brent cotizaban a US$62,54 a las 14:34 GMT, mientras que el WTI operaba a US$58,08.

JPMorgan prevé que la demanda petrolera mundial crezca en 0,9 millones de barriles por día (bpd) en 2025, a 105,5 millones de bpd. Se esperan aumentos similares en 2026, antes de acelerarse a 1,2 millones de bpd en 2027, dijo en una nota.

Según JPMorgan, se prevé que la oferta mundial de crudo supere a la demanda, creciendo a un ritmo tres veces superior al de la demanda tanto en 2025 como en 2026, antes de ralentizarse a un tercio de ese ritmo en 2027.

Alrededor de la mitad del aumento de la oferta procederá de productores no pertenecientes a la OPEP+, impulsados por fuertes proyectos en alta mar y el continuo impulso de la producción mundial de esquisto, añadió el banco.

La OPEP+, grupo que engloba a la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, lleva aumentando la producción desde abril. Otros productores, como Estados Unidos y Brasil, también están elevando su bombeo, agravando los temores de saturación y pesando sobre los precios.

"En conjunto, mientras el crecimiento de la demanda se mantenga entre 0,8 y 1,3 mbpd -suficiente para igualar el ritmo de la oferta no OPEP+ en los próximos dos años-, el mercado debería permanecer relativamente equilibrado, suponiendo que la OPEP+ se mantenga estable", dijo JPMorgan.

