JPMorgan rebaja a Aena y sitúa el aeropuerto de Zúrich en "sobreponderar"

rebaja la recomendación de Aena a "infraponderar", ya que ve un "periodo prolongado de elevadas inversiones"

** También sitúa a Zürich Flughafen en "sobreponderar", teniendo en cuenta su atractiva valoración y el crecimiento adicional de beneficios que se espera del aeropuerto de Noida

** JPM estima que el flujo de caja libre de Aena ya no será suficiente para financiar su política de dividendos en los próximos años, tras las inversiones anunciadas por valor de US$15.200 millones

** "Con el tráfico mostrando signos de ralentización, la necesidad de aumentar la deuda para financiar los dividendos y los riesgos de interrupción operativa por las grandes obras de construcción", su política de dividendos está en cuestión, dice el bróker

** Mientras tanto, destaca el "fuerte" impulso del tráfico a corto plazo para el aeropuerto de Zúrich y una perspectiva de tráfico a largo plazo que se compara favorablemente con la de sus competidores (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)