Jpmorgan reduce el crédito a china tsingshan y clientes de níquel a nivel mundial

Por Eric Onstad, Pratima Desai y Peter Hobson

LONDRES, 16 sep (Reuters) - JPMorgan Chase & Co. redujo los préstamos a la china Tsingshan, uno de los principales productores de níquel del mundo, y a otros clientes en Europa y Asia después de una revisión del riesgo, dijeron fuentes cercanas a la situación.

Tsingshan Holding Group estuvo en el centro de una crisis en la Bolsa de Metales de Londres en marzo cuando los precios del níquel se duplicaron con creces en cuestión de horas, lo que obligó a la LME a detener el comercio y cancelar miles de millones de dólares en acuerdos.

Tsingshan se ha acercado a al menos dos corredores de la LME para que se conviertan en clientes o aumenten las líneas de crédito después de las medidas de JPMorgan, dijeron dos fuentes.

JPMorgan es uno de los mayores bancos en metales y su reducción de la financiación está provocando un escalofrío en todo el sector, dijeron dos de las fuentes.

JPMorgan ha reducido el crédito a varios clientes en Asia y Europa o les ha notificado que lo hará a finales de año, dijeron cinco fuentes, que se negaron a ser nombradas porque no estaban autorizadas a hablar con los medios. La empresa no comentó y Tsingshan no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios por teléfono o correo electrónico.

En marzo, JPMorgan tuvo la mayor exposición de alrededor de 10 bancos y corredores a grandes posiciones cortas, o apuestas a la caída de los precios, en manos de Tsingshan.

Se culpó a esas posiciones, muchas de ellas en derivados extrabursátiles (OTC), por el aumento descontrolado de los precios de la LME el 8 de marzo, que ya estaban subiendo tras la invasión rusa de Ucrania.

En abril, JPMorgan hizo una provisión de 120 millones de dólares por pérdidas de la crisis del níquel, pero no ha proporcionado una actualización desde entonces.

Los aumentos agresivos de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y los temores de una recesión mundial también han afectado al sector de los metales de manera más generalizada, lo que ha frenado la actividad y ha provocado que los participantes reduzcan el riesgo.

(Información de Eric Onstad, Pratima Desai y Peter Hobson; Editado en español por Javier Leira)