Jpmorgan y morgan stanley, entre los bancos que negocian con first republic: wsj

16 mar (Reuters) - Varios bancos, entre ellos JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley, están en conversaciones con First Republic Bank para una posible operación, informó el jueves The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

El negocio podría incluir una inyección de capital para reforzar el banco en dificultades, después de que la quiebra de SVB Financial la semana pasada desató el temor a un contagio, según el artículo.

Una adquisición total también es una posibilidad, aunque menos segura, añadió.

JPMorgan y First Republic Bank no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. Morgan Stanley no quiso hacer comentarios.

(Reporte de Niket Nishant en Bengaluru; editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters