Juan Antonio Samaranch da prioridad a la relación con Trump en su candidatura a dirigir al COI

GINEBRA (AP) — Juan Antonio Samaranch, uno de los principales candidatos a convertirse en el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional aseguró que reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ser una prioridad en la agenda del próximo líder del COI.

“Debe ser una prioridad”, afirmó el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional en una entrevista con The Associated Press. “Estados Unidos es hoy uno de los socios más, si no el más, importantes”.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 serán uno de los eventos definitorios para quien gane el mandato de liderazgo del COI de ocho años el jueves. Siete candidatos compiten por los votos de alrededor de 100 miembros del COI en una reunión que se llevará a cabo cerca de la antigua Olimpia en Grecia.

“Tomo muy en serio lo que el presidente Trump ha dicho públicamente sobre que tiene tres grandes momentos destacados en su próxima presidencia”, comentó Samaranch a la AP, refiriéndose al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos el cuatro de julio del próximo año, la Copa Mundial masculina 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles.

La Copa Mundial masculina y los Juegos Olímpicos de Verano son los dos eventos más grandes en el deporte mundial. El jefe de estado de la nación anfitriona tiene un papel formal en la ceremonia de apertura olímpica y tradicionalmente presenta el trofeo del Mundial al capitán del equipo ganador. La final de la Copa Mundial se jugará en el Estadio MetLife cerca de Nueva York, aunque el torneo es coorganizado con Canadá y México.

Tanto los Juegos Olímpicos como la Copa Mundial garantizan una audiencia global de cientos de millones de espectadores y se presentan como celebraciones inclusivas y unificadoras de todos los equipos, atletas y aficionados.

“América ama los deportes, América ama los Juegos Olímpicos”, dijo Samaranch, un financiero español que estudió, trabajó y se casó en Nueva York. “Es una oportunidad increíble para que Estados Unidos demuestre quiénes son ante el mundo”.

Se deberá invitar a atletas de las 206 naciones olímpicas a Los Ángeles, incluidos de una lista creciente de países que el presidente Trump ha desafiado o menospreciado en su segundo mandato. También deberá incluirse un equipo palestino y un equipo de refugiados oficialmente reconocido.

Samaranch expresó su fe en el poder unificador de los Juegos Olímpicos y del COI, que su padre, Juan Antonio Samaranch Sr., dirigió entre 1980 y 2001.

“Somos un rayo de esperanza para la humanidad, así es como me siento”, dijo. “Estábamos muy solos antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. Nuestro mensaje es más poderoso que nunca”.

Con habilidades diplomáticas que probablemente se necesitarán del próximo presidente del COI, la vida de Samaranch ha abarcado el espectro político: creció en la España de Franco, experimentó la Rusia soviética, trabajó en las finanzas de los años 80 en Estados Unidos y está bien conectado en la China moderna.

“Soy capaz de sentirme cómodo sin juzgar en tantos entornos diferentes”, comentó, añadiendo que el COI necesita ser neutral. “Si nos inclinamos hacia un estilo de vida particular, occidental o oriental, o norteamericano, se acabó el juego”.

COI aliado de la ONU

El mundo geopolítico tiene su propia casa común: las Naciones Unidas, con las que el COI se ha alineado estrechamente durante la presidencia de Bach de 12 años, incluyendo la declaración de que Rusia violó la Tregua Olímpica en febrero de 2022 al invadir Ucrania.

“Las Naciones Unidas probablemente no son perfectas, pero son lo mejor que tenemos en el mundo para que todos los países se sienten juntos y discutan temas de importancia común”, dijo Samaranch.

Samaranch dirigió el panel del COI que supervisó los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, que se llevaron a cabo en un estricto confinamiento tras trabajar con la Organización Mundial de la Salud después de la pandemia de COVID-19.

Derechos de imagen a los atletas

Uno de los compromisos de Samaranch en su manifiesto es relajar una regla para permitir que los atletas usen imágenes de sus actuaciones olímpicas en las redes sociales.

“Antes de escribir eso verifiqué, es fácil”, dijo Samaranch. “No lo hicimos porque temíamos que los socios de transmisión se sintieran amenazados”.

“Pero si Simone Biles o cualquier atleta de élite hace ese tipo de promoción, las audiencias serán más altas. Es bueno para ellos y bueno para nosotros. Es una decisión obvia”.

Derechos de las personas trans

Hay un amplio consenso entre los candidatos del COI para proteger los deportes femeninos. El organismo rector del atletismo, que lidera Sebastian Coe, un rival de Samaranch, excluyó de los eventos internacionales femeninos a cualquier atleta que haya pasado por la pubertad masculina.

World Athletics ahora está preparando reglas más estrictas sobre la elegibilidad de género que también se alinean con la orden ejecutiva del presidente Trump que busca detener a los atletas trans de competir en cualquier nivel en Estados Unidos.

Samaranch tiene una posición más matizada y quiere proteger el derecho a practicar deportes: “Las personas trans son seres humanos con los mismos derechos que tú y yo”.

También sugiere que se necesitan reglas en los deportes de alto nivel porque “no pueden competir si tienen una ventaja indebida. Eso destruiría 100 años de deportes femeninos”.

Programa de donantes de mil millones de dólares

Otro objetivo del manifiesto es crear un programa de donantes para apoyar el trabajo del COI.

“Hay personas que están dispuestas a dar decenas de millones de dólares a cambio de respeto, asociación con la marca y tal vez hospitalidad durante los juegos”, dijo Samaranch. “Duplicaríamos nuestras reservas con mil millones de dólares”.

“Con mil millones hace 20 años, éramos ricos. Con mil millones de dólares hoy, no somos ricos. Lo siento”, dijo. “No somos codiciosos, pero necesitamos generar tanto como podamos”.

