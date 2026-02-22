Juan Ayuso gana la última etapa y la general de la Vuelta al Algarve

El ciclista español Juan Ayuso se impuso este domingo en Loulé en la quinta y última etapa de la Vuelta al Algarve (Portugal), un triunfo que le aseguró también la primera posición en la clasificación general

En la cima del Alto do Malhao, el corredor de la formación Lidl-Trek superó en el esprint al británico Oscar Onley y al francés Paul Seixas, que acabó segundo en la general

Seixas, que afrontó la última etapa a 7 segundos de Ayuso, lo intentó todo en los últimos 500 metros, pero fue incapaz de distanciar al ciclista catalán de 23 años, llegado este invierno al equipo Lidl-Trek y una de las grandes esperanzas del ciclismo español

Ayuso logra de esta manera su primera victoria en una vuelta por etapas desde que cambió de equipo en busca de mayor protagonismo, luego de quedar a la sombra de Tadej Pogacar, el mexicano Isaac del Toro y del portugués Joao Almeida en el potente UAE Emirates