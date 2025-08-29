Juan Ayuso logra en Cerler la primera victoria española en la Vuelta

El ciclista del UAE Emirates Juan Ayuso se impuso este viernes en solitario en la 7ª etapa de la Vuelta a España, entre Andorra y el alto de Cerler, logrando su primer triunfo en la ronda española.

Ayuso, que en la víspera se quedó sin opciones de ganar la clasificación general tras perder casi 12 minutos en el final de Andorra, atacó en la última subida a Cerler y superó en meta a sus compañeros de escapada Marco Frigo y Raúl García Pierna.

El grupo de favoritos cruzó la meta dos minutos y medio después del prometedor corredor español, que suma su segundo triunfo parcial en una gran ronda de tres semanas, luego de haber ganado la 7ª etapa del pasado Giro de Italia.

La jornada estuvo marcada por una escapada de una docena de corredores, quienes llegaron con casi cuatro minutos de ventaja al pie de la subida final a Cerler: 12,1 km a una pendiente media del 5,8%.

Nada más comenzar el puerto, Ayuso asestó el golpe definitivo al grupo de escapados y se plantó en la meta con un minuto y quince segundos de ventaja sobre el italiano Frigo, quien aventajó a su vez al español García Pierna en seis segundos.

Por detrás, pese a un ataque del portugués Joao Almeida, compañero de Ayuso en el UAE, para tratar de sacar unos segundos al danés Jonas Vingegaard, gran favorito al triunfo final en Madrid el 14 de septiembre, el grupo de favoritos se mantuvo intacto y llegó a dos minutos y medio del ganador de la etapa.

En la general, el noruego Torstein Traen mantuvo el maillot rojo, con 2:33 de ventaja sobre Vingegaard y 2:41 sobre Almeida.

Es el tercer día consecutivo en el que el potente UAE Emirates se lleva la etapa: el miércoles ganó la crono por equipos de Figueres y el jueves venció en Andorra el australiano Jay Vine.

El sábado se disputará la 8ª etapa, de 163,5 km entre Monzón y Zaragoza, una jornada a priori reservada para los velocistas ya que no hay ni una sola dificultad montañosa en todo el recorrido.

