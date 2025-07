Juan Carlos Escotet: Abanca descarta interés en una fusión con Sabadell y se centrará en compras en las que tenga el control

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha afirmado que no hay compras en el "horizonte inmediato" para seguir creciendo de manera inorgánica, y ha recordado que la filosofía de su entidad es combinar crecimiento orgánico con adquisiciones, descartando un posible interés en integrarse con Sabadell y dejando claro al mismo tiempo que solo está interesada en compras en las que tenga el control. En la rueda de prensa para presentar los resultados del primer semestre, Escotet ha descartado más compras por parte de Abanca en "el horizonte inmediato", ya que están centrados en concluir en el mes de noviembre toda la integración tecnológica de EuroBic, décima adquisición de la entidad. "No hay nada en cartera", ha zanjado. Escotet ha reiterado su filosofía de combinar "crecimiento orgánico e inorgánico", dejando claro que la política de la entidad "siempre es revisar lo que pueda ocurrir". Eso sí, ha dejado claro que Abanca solo está interesada en compras en las que "tenga el control". Por ello, ha vuelto a descartar interés en una fusión con el Sabadell, como ya hiciera el pasado mes de mayo ante rumores de una posible operación entre las dos entidades en un contexto marcado por la OPA de BBVA sobre Sabadell. "Nosotros no hemos tenido conversaciones formales de ningún tipo con el Sabadell ni nos interesa", ha aseverado en este sentido. Así, ha negado tener interés en una integración con Sabadell. A renglón seguido el presidente de Abanca ha recordado que el proceso de "mayor dinamismo" de adquisiciones bancarias se produjo en un momento de tipos de interés negativo, pero que ahora las rentabilidades son "completamente" diferentes y crecen la mayoría de las entidades a doble dígito. "Es mucho más difícil que en escenarios de este tipo se lleven adelante integraciones", ha razonado. Así, ha expuesto que "el crecimiento no es la obsesión", pues "la finalidad de las integraciones es también crear valor y lograr mayores retornos para el accionista y mejorar la capacidad de servicio a los clientes". Cuestionado sobre cómo le influye a Abanca la OPA del BBVA sobre Sabadell, Botas ha respondido que el auge de clientes y el alza del fuera del balance "demuestran el dinamismo de Abanca en este entorno competitivo". "Mientras otros hablan de fusiones, nosotros buscamos fusionarnos con nuestros clientes", ha apostillado Escotet. SIN SALIDA A BOLSA A CORTO PLAZO PESE A "MEJORES NÚMEROS" Igualmente, el presidente de Abanca ha vuelto a descartar una salida a bolsa en el corto plazo, aunque ha reconocido que el mercado "empieza a presentar mejores números". "Hasta hace muy poco todas las operaciones o todas las cotizaciones del mercado estaban prácticamente en su totalidad por debajo de valor en libros; el mercado ha cambiado de forma radical, las rentabilidades a doble dígito son probablemente una buena explicación de por qué los precios han mejorado de manera considerable", ha explicado. Si esto se hace sostenible en el tiempo, hemos dicho siempre que cuando las condiciones de mercado evolucionaran, consideraríamos la posibilidad de salir a bolsa, pero no parece que eso vaya a ser en el corto plazo", ha aclarado Juan Carlos Escotet. SIN CIERRES NI RECORTES "IMPORTANTES" EN PORTUGAL En lo tocante al negocio en Portugal, Escotet ha dicho que el proceso de integración con EuroBic es "totalmente complementario" y que el objtivo es "ganar escala". Por ello, no tiene previsto "cierres importantes" de sucursales ni recortes de personal "relevantes". Apunta a una plantilla en Portugal de unos 2000 empleados, por lo que la incidencia de la integración en sucursales y plantilla será "marginal" para "lo que suelen ser integraciones de gran escala". En relación con que la Autoridad de la Competencia de Portugal ha lanzado una consulta pública sobre la competencia en el sector bancario del país, Escotet ha dicho que se trata de un mercado "muy competitivo" y "no hay concentraciones preocupantes" que puedan provocar "distorsiones de mercado". Por ello, ha dicho que le parece "bien" que se haga esta consulta. Además, cuenta que no tienen "quejas" sobre el Gobierno portugués, después de que el Ejecutivo luso mostrara su disconformidad con un posible aumento de la presencia de banca española en el país a raíz de la posibilidad de que CaixaBank se hiciera con Novo Banco (finalmente fue adquirida por el francés BPCE). "Cada vez que hemos tomado una iniciativa de inversión en Portugal, nos han tratado magníficamente bien, de manera que nosotros no percibimos ningún tipo de animadversión hacia lo que sea inversión española", ha afirmado Escotet. En otro orden de cosas, Escotet ha ensalzado la "interesantísima aceptación" de B100, su apuesta de banca digital centrada en la salud personal y del planeta, que ya supera los 70.000 clientes y mejora las expectativas puestas en este lanzamiento. Prevé que B100 alcance los 100.000 clientes a final de año. "Nos tiene muy ilusionados y pensamos que claramente va a batir los objetivos estratégicos inicialmente trazados", ha añadido.

LA NACION servicio-de-noticias