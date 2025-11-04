Juan Carlos Escotet.- Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino y Juan Roig, los más ricos de España, según Forbes

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - El fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet se sitúan como las cinco grandes fortunas españolas, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España. En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al pasado año. Así, Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, "a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año". No obstante, suma un patrimonio de 109.900 millones de euros y sigue situándose en el 'top-10' de mayores patrimonios del mundo, con el noveno puesto, por detrás de los fundadores de Google. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega -única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista-, cuya fortuna también ha decrecido en 400 millones, hasta los 10.000 millones de euros. Por su parte, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo cierra el 'top 3', repitiendo 'podium' del año pasado, con una fortuna valorada en 8.000 millones de euros que se ha revalorizado un 11,8% desde 2024. En el cuarto puesto se sitúa el presidente de Mercadona, Juan Roig, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%, mientras que en el quinto puesto se coloca el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, con 6.200 millones de euros, un 55% más de patrimonio que el año pasado.