Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra) en medio del revuelo por la publicación de sus memorias

SANXENXO (PONTEVEDRA), 5 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Rey Juan Carlos I ha llegado este miércoles al municipio gallego de Sanxenxo, coincidiendo con el revuelo que ha generado la publicación de sus memorias en la editorial francesa Stock.

El emérito regresa a la localidad pontevedresa donde está previsto que permanezca hasta el fin de semana para participar, si la meteorología lo permite, en una regata.

Tras comer en un restaurante de O Grove, donde ya se le ha podido ver en otras ocasiones, el exmonarca llegaba a la casa de su amigo Pedro Campos -- donde acostumbra a quedarse cuando viaja a Galicia --, alrededor de las 17.30 horas.

El rey emérito ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo en torno a las 12.30 horas. En solitario y sin ayuda de ninguno de sus hombres de confianza, el emérito ha bajado del avión con paso ligero y tras hablar con el personal en la pista, se ha subido al coche que lo esperaba.

Si bien esta visita podría ser una de las muchas que el ex monarca acostumbra ya a hacer a Galicia, en esta ocasión coincide con la publicación en Francia de sus memorias en las que, bajo el título 'Reconciliación', repasa "en detalle" tanto su vida privada como pública.

La decisión de Juan Carlos I ha despertado un gran revuelo social y mediático, con multitud de periodistas apostados en las inmediaciones de la vivienda de Campos para captar las primeras palabras del monarca tras la publicación de la obra, que no estará disponible en España hasta diciembre.