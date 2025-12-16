Juan de Salas, Premio 'El Ojo Crítico' de Poesía de RNE por su obra 'El Siglo'

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - RNE ha otorgado su Premio 'El Ojo Crítico' 2025 en la categoría de Poesía a Juan de Salas por 'El siglo', "un poemario audaz y brillante que destaca por la cantidad de tonos narrativos que despliega, siempre con naturalidad", según ha señalado el jurado. El fallo de la XXXVI edición de este galardón destaca que "la obra propone una indagación constante sobre lo poético y sus límites, articulando temas que pasan de lo social a lo personal, o de la memoria a la posmemoria". Según el acta del jurado, con sus poemas, "el autor logra una exploración de la historia de la España decimonónica, siempre atravesada por la ironía, el humor y la lucidez. Un relato poético sobre aquello que somos y hemos sido, alejándose de la solemnidad y abrazando el riesgo creativo". "La estructura del libro resulta especialmente original, poniendo en juego ideas complejas, sin perder nunca el pulso lúdico, ni la capacidad de incorporar el chiste como una forma más de pensamiento crítico a través de la poesía", continúa. El jurado ha estado formado por la poeta, novelista y traductora Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025; María Ángeles Pérez López, poeta y profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca; Juan Antonio Bernier, poeta, traductor e investigador, Premio El Ojo Crítico de Poesía 2005 y Juan F. Rivero, poeta, traductor y editor, Premio El Ojo Crítico de Poesía 2024. Junto a ellos: Carolina Alba, directora y presentadora de 'La Estación Azul' de RNE, y Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de 'El Ojo Crítico'. XXXVI Premios 'El Ojo Crítico' Los Premios 'El Ojo Crítico' 2025 reconocen en esta nueva edición a 10 jóvenes talentos que están marcando la cultura de nuestro país. Ya se conoce el galardón de innovación digital en el ámbito cultural (Albert.DATA), categoría estrenada esta edición, el de danza (La Venidera), el de cómic (Irene Márquez), el de Artes Visuales (Cristina Mejías), el de Teatro (María San Miguel), el de cine (Marina García López), el de Música moderna (Guitarricadelafuente) y Música Clásica (Cantoría). Ya solo queda pendiente el fallo en la categoría de Narrativa. 'El Ojo Crítico' entregará su Premio Especial a una figura consagrada del mundo de la cultura, para reconocer toda su trayectoria profesional.