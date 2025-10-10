Juan José Galnares, nuevo director de Openbank México

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Openbank México ha designado a Juan José Galnares, hasta ahora presidente de la *fintech* mexicana de pagos Clip, nuevo director, según ha confirmado el consejero delegado de Banco Santander México, Felipe García, en una videollamada.

Galnares sustituirá al frente de Openbank México a Matías Núñez, que decidió dejar su cargo a finales del mes de agosto.

La banca digital de Banco Santander en México ha adquirido "más de 440.000 clientes desde su lanzamiento en febrero", señaló García, y añadió que la entidad está centrada en la etapa actual en el crecimiento más que en la rentabilidad.

Por este motivo, adelantó que la prioridad del nuevo directivo será enfocar el banco en el crecimiento del negocio y en seguir incorporando clientes.

Además de presidir la *fintech* Clip durante los últimos ocho años, Galnares ocupó diversos cargos en empresas como Amazon, McKinsey & Co y Procter & Gamble.

Es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por la escuela de negocios de la Universidad de Chicago.