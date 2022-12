Juan José Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés: "La afición de la Real llenará Las Gaunas"

El vicepresidente de la UD Logroñés, Juan José Guerreros, se declaró convencido de que la afición de la Real Sociedad, rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol, "llenará" Las Gaunas, aunque advirtió de que el objetivo principal del club riojano en la eliminatoria es "pasar de ronda".

"Es un enfrentamiento que nos viene muy bien. Es un rival con mucha proximidad geográfica y una afición muy fiel que no me cabe ninguna duda de que va a llenar Las Gaunas. El objetivo principal no es llenar el estadio, es pasar de ronda", comentó Juan José Guerreros tras asistir al sorteo de los cruces en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

Por su parte, el futbolista de la UD Logronés Jaime Sierra indicó que un equipo como la Real Sociedad "siempre gusta que te toque". "Lógicamente quería un Madrid o un Barcelona. Lo afrontamos con mucha ilusión y a ver si podemos dar la sorpresa. Es un equipo que está jugando Europa, nos va a costar muchísimo, pero quién sabe", señaló.

Acerca de la preferencia entre sus compañeros de vestuario, Sierra dijo que había "un poco de todo". "Creo que el Madrid más. El Athletic Club u Osasuna hubieran sido grandes rivales también. Son equipos que están en la zona y que van a traer mucha gente. Yo viví una eliminatoria con el Valencia hace tres años y estuvimos a punto de dar la sorpresa, a ver esta vez", señaló.

Sierra indicó que a la UD Logroñés le está "costando un poco" en la Primera RFEF este curso. "Aunque en Liga nos está costando un poco, aunque últimamente estamos haciendo las cosas bien. Afrontamos este partido con mucha ilusión", aseguró.

Europa Press