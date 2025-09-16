Juan Mata sigue una segunda temporada en Australia, pero cambia de equipo

El veterano futbolista español Juan Mata, campeón del mundo en 2010, disputará a sus 37 años una segunda temporada en el fútbol australiano tras fichar este martes por el Melbourne Victory.

El exjugador de Manchester United, Chelsea y Valencia, entre otros, debutó la temporada pasada en el campeonato australiano en las filas del Western Sydney Wanderers, con un gol y tres asistencias en 22 partidos disputados, después de haber cerrado una etapa en el fútbol japonés con el Vissel Kobe.

"Estoy motivado para ayudar al equipo a ganar trofeos y trabajar con el club en un plan a largo plazo para desarrollar el fútbol en este país", declaró Mata para justificar su decisión de seguir en activo.

Formado en la cantera del Real Madrid, Mata ganó el Mundial de Sudáfrica con la selección española y dos años después, en 2012, la Eurocopa.

También ganó, entre otros trofeos, la Liga de Campeones con el Chelsea y la Europa League con el Manchester United.

bur-pst/fox/mcd/avl