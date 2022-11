Juan Miguel del Castillo aboga en el Festival de Huelva por un hacer un cine que luche contra "las injusticias"

El director Juan Miguel del Castillo, que recoge esta tarde en el Gran Teatro el Premio Luz del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, ha admitido estar "muy contento" por recibir este galardón, un premio que siente que tiene compartir con "todos los colegas de la profesión" que se enfrentan cada día a la difícil tarea de hacer cine.

Según ha informado el Festival en un comunicado, Del Castillo ha explicado que, aunque como espectador está abierto a todo tipo de géneros, como cineasta ha enfocado su carrera sobre las películas de temática social porque es lo que le pide el corazón. "Las injusticias no me gustan y como autor creo que tenemos un compromiso con la sociedad, la temática social me interesa porque me interesa la calidad humana de las personas, los sentimientos y es lo que me gusta contar, me siento más cómodo en ese tipo de cine de denuncia o social", ha reconocido.

El autor también ha señalado que le gusta mucho rodar en Andalucía, especialmente en Cádiz, una tierra de la que ha destacado las virtudes como localización. Tramas como las que ha hecho realidad en 'Techo y comida' o 'La maniobra de la tortuga', ha señalado, "son historias universales que suceden desgraciadamente en cualquier rincón del mundo" aunque el cine pueda hacerlas localistas.

Del Castillo, que siempre ha estado "con una cámara entre las manos", no ha tenido reparos en contar lo difícil que es hacer realidad un proyecto audiovisual y ha confesado que tuvo mucho arrojo a la hora de buscar apoyo para sus realizaciones. Con 'Techo y comida', ha revelado, hizo una cooperativa. "Es muy complicado vivir del cine", ha admitido, especialmente para la gente novel y sin experiencia. Por ello ha tenido que dedicar muchos años a la pasión que ahora da sus frutos y le permite estar recibiendo un premio como el del Festival de Huelva.

El autor, que va a dirigir cuatro capítulos de la segunda temporada de 'Novia gitana', ha valorado el buen momento que vive la industria audiovisual, en gran medida, gracias a la televisión. "Las plataformas son bienvenidas, han dado un empujón grande al audiovisual español, ahora mismo es difícil encontrar equipo y gente para rodar porque hay muchos compañeros que no dan abasto", ha indicado.

Igualmente, ha valorado el papel que juega el sector andaluz en este florecimiento audiovisual. "La industria en Andalucía está en auge y cada vez más y todo lo que venga es poco", ha dicho, recordando que directores como Alberto Rodríguez, con 'La isla mínima', y Emilio Zambrano, con 'Solas', marcaron "un antes y un después" para el sector andaluz.

El cineasta andaluz Juan Miguel del Castillo ha conseguido ganarse el respeto de la crítica especializada y del público con trabajos que ahondan en la perspectiva más social del cine a través de temáticas como los desahucios o la violencia machista.

Con este galardón, que cuenta con el apoyo de la Fundación Atlantic Copper, Colaborador Oficial del certamen, el Festival de Huelva reconoce su trayectoria, en la que destacan trabajos como 'Techo y comida' (2016), que se hizo con más de 30 premios, entre ellos, tres nominaciones a los Premios Goya o el Premio del Público del Festival de Málaga; o su reciente 'La maniobra de la tortuga' (2022), con la que ha participado en la Sección Oficial del Festival de Málaga o en la Sección Made in Spain del Festival de Cine de San Sebastián.

Para el director del Festival de Cine de Huelva, Manuel H. Martín, "este premio Luz a Juan Miguel de Castillo supone el reconocimiento de un estupendo cineasta del audiovisual andaluz y cumple con uno de los objetivos principales como festival: fomentar y promocionar el trabajo de nuestros profesionales".

Juan Miguel del Castillo (Jerez de la Frontera, 1975), diplomado en Dirección Cinematográfica por el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, escribió y dirigió su primera película en 2016, 'Techo y comida', con la que consiguió un notable éxito de crítica y público logrando obtener más de 30 galardones, entre los que destacan el Goya a la Mejor Actriz Protagonista para Natalia de Molina, y las nominaciones a Mejor Dirección Novel y a Mejor Canción Original.

Con este trabajo sobre el drama de los desahucios, Del Castillo consiguió también la Biznaga de Plata Premio del Público en el Festival de Cine de Málaga, donde también se reconoció el trabajo de la actriz protagonista del filme. Además, 'Techo y comida' fue una de las triunfadoras de los Premios Asecan 2016, obteniendo los premios a la Mejor Dirección Novel, al Mejor Guion, a la Mejor Interpretación Femenina, a la Mejor Canción Original y a la Mejor Película Española Sin Producción Andaluza.

Su siguiente largometraje de ficción, 'La maniobra de la tortuga' (2022), en el que ha vuelto a contar con Natalia de Molina como actriz protagonista, estuvo en la Sección Oficial del Festival de Cine de Málaga, y acaba de formar parte de la Sección Made in Spain del Festival de Cine de San Sebastián. En él, Del Castillo vuelve al cine social y de mensaje, esta vez centrado en el drama de la violencia machista.

El realizador jerezano ha dirigido entre 2016 y 2022 un total de siete largometrajes de docu-ficción para distintas televisiones, entre los que destacan 'El secreto de Bélmez', 'La tragedia de Biescas', 'La dama del cuadro', así como los más recientes 'La residencia de señoritas' y 'Juanito'.

Juan Miguel del Castillo ha sido también montador, productor y realizador de programas de televisión, así como guionista y director de una docena de cortometrajes, con los que logró obtener más de 40 premios en distintos festivales de cine.

Europa Press