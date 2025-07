Juan Pablo Llobet, nuevo consejero delegado de Fertiberia

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Fertiberia, empresa española en producción de fertilizantes, ha designado consejero delegado a Juan Pablo Llobet, nombramiento que se hará efectivo este martes, 15 de julio, según ha informado este lunes la compañía en un comunicado. La empresa ha explicado que "busca acelerar su expansión internacional y fortalecer su posicionamiento estratégico mediante una sólida red comercial y una apuesta decidida por un portafolio sostenible y de alto valor añadido". Con esta elección, Fertiberia está decidida a impulsar un crecimiento sostenible, potenciar su cultura de innovación y reforzar su posición en el mercado global. Llobet aporta más de 25 años de experiencia en el sector agroindustrial, tras desarrollar la mayor parte de su carrera profesional en Syngenta, donde ha desempeñado roles estratégicos y operativos en países como Suiza, Brasil, España, Italia y Uruguay. Durante su trayectoria, ha liderado procesos de transformación y expansión en mercados "complejos y altamente competitivos", ha indicado la empresa, que avanza que entre los roles que ha ocupado en Syngenta están el de 'head of Europe', 'head of Latin America' y CEO de la filial de Brasil, así como puestos de liderazgo global como 'global head of Seedcare', 'global head of Soybean' y 'chief Operating officer' y 'Transformation lead' en Brasil. También ha desempeñado funciones clave en el área comercial y de estrategia como 'head of Sales' y 'head of Strategy and Planning' en España. Previamente, inició su carrera profesional en consultoría estratégica en EY y Capgemini, donde consolidó una sólida base en análisis y planificación. Es ingeniero industrial por la Universidad Técnica Federico Santa María, cuenta con un MBA por el IESE Business School y ha completado el Stanford Executive Program. Su formación académica, combinada con una amplia experiencia internacional, consolidan su perfil estratégico, innovador y orientado a resultados. Además, aporta un profundo conocimiento del sector agrícola, una perspectiva global y un historial probado de liderazgo en proyectos de crecimiento y en la transformación de modelos de negocio. "Me incorporo a Fertiberia en un momento emocionante, con ganas de colaborar estrechamente con un excelente equipo directivo y de contribuir a ejecutar el proyecto global de transformación, integración, digitalización y eficiencia operativa del grupo. Basándome en un fuerte compromiso existente, continuaré dando la máxima prioridad a la seguridad de nuestras personas y de nuestros procesos", ha señalado. "Además, mi objetivo es impulsar la innovación para potenciar nuestro portafolio de soluciones de alto valor añadido y bajas en carbono. También estoy convencido de que la biotecnología --un ámbito en el que poseemos capacidades únicas-- será un motor clave de crecimiento y fundamental para fortalecer nuestro liderazgo en los mercados ibérico, europeo y latinoamericano", ha concluido Llobet.

