Juan Roig felicita al Villarreal y se muestra "sorprendido" de que no fuera "casi nadie del Estado"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha felicitado al m谩ximo responsable del Villarreal, su hermano Fernando, por la consecuci贸n del t铆tulo de la Europa League. Se trata, ha remarcado de un "gran honor para todos los espa帽oles", para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y para Villarreal, ha aseverado, al tiempo que se ha mostrado "sorprendido" de que "del Estado espa帽ol no fue casi nadie" al partido.

Juan Roig ha realizado estas declaraciones a los medios en la presentaci贸n de la exposici贸n de Julian Opie que impulsa la Fundaci贸n Hortensia Herrero al ser preguntado por la victoria del 'submarino amarillo', que anoche se hizo con su primer t铆tulo europeo al derrotar en la final de la Europa League al Manchester United.

El empresario ha mostrado su satisfacci贸n por la gesta deportiva y ha felicitado a su hermano Fernando, quien, dado el estricto protocolo sanitario de la UEFA, prefiri贸 regresar de Gdanks, pero "ha estado con el Villarreal y han llegado a las cinco de la ma帽ana y 茅l ha estado all铆", ha incidido.

"Felicito a mi hermano y, sobre todo, a la afici贸n de La Cer谩mica que ayer s铆 que se oy贸. Fueron 4.000 y estuvo muy bien. Lo que m谩s me sorprendi贸 es que del Estado espa帽ol no fue casi nadie all铆, el 煤nico fue un c贸nsul, no tuvo tiempo de ir ni el embajador", ha comentado.

"Pero por lo dem谩s --ha continuado-- estuvo fenomenal y es un gran honor para todos los espa帽oles, para los de la Comunidad Valenciana y para el 'poble' de Villarreal y la provincia de Castell贸n".

Europa Press