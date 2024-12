Juan Soto acuerda el contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas

Juan Soto y los Mets de Nueva York acordaron un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años el domingo por la noche, según informó una persona familiarizada con el acuerdo a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido anunciado y estaba sujeto a la finalización exitosa de un examen físico.

Es el duodécimo contrato que vale al menos 325 millones de dólares en las Grandes Ligas de Béisbol. Aquí están los demás. Las cifras fueron obtenidas por The Associated Press de fuentes de jugadores y gestión e incluyen todos los ingresos garantizados, pero no ingresos de posibles bonificaciones por incentivos. No hay distinción por dinero diferido:

Juan Soto, Mets de Nueva York, 2025-2039, 765 millones de dólares

El acuerdo de Soto superó fácilmente el de 700 millones de dólares de Shohei Ohtani del invierno anterior, que se cree es el más grande en la historia del deporte, y el contrato de Soto no incluye ningún pago diferido. Rechazó la oferta de 440 millones de dólares por 15 años de Washington en 2022, luego fue traspasado a San Diego y después a los Yankees de Nueva York antes de alcanzar la agencia libre a solo 26 años. Soto es el agente libre más logrado a esa edad desde que el campocorto Alex Rodríguez acordó un contrato récord de 252 millones de dólares por 10 años con Texas en diciembre de 2000 a los 25 años.

Shohei Ohtani, Dodgers de Los Ángeles, 2024-33, 700 millones de dólares

Debido a que incluye 680 millones de dólares en dinero diferido pagadero de 2034 a 2043, el acuerdo al que Ohtani llegó como agente libre se valora de manera diferente en varios métodos. Para el impuesto de lujo, se descuenta al 4,33% y se lista como aproximadamente 46,08 millones de dólares anuales. La asociación de jugadores lo descontó al 5% y lo valoró en aproximadamente 43,7 millones. Para las nóminas regulares de MLB, se descuenta un 10% y se lista en aproximadamente 28,2 millones de dólares.

Ohtani ganó su primer título de la Serie Mundial y su tercer premio de Jugador Más Valioso en el primer año del acuerdo después de batear .310 con un récord de la Liga Nacional de 54 jonrones, 130 carreras impulsadas y un OPS de 1.036. Robó 59 bases, convirtiéndose en el primer jugador 50-50. Se espera que vuelva a lanzar en 2025 después de recuperarse de una cirugía de codo.

Mike Trout, Ángelinos de Los Ángeles, 2019-30, 426.5 millones de dólares

Trout ganó su tercer premio JMV de la Liga Americana en el primer año de un contrato acordado en marzo de 2019, pero el 11 veces “All-Star” jugó en solo 266 juegos en las últimas cuatro temporadas debido a un desgarro en el gemelo derecho, espasmos en la espalda, una mano izquierda rota y un menisco desgarrado en la rodilla izquierda. Bateó .281 en seis temporadas del contrato con 138 jonrones, 306 carreras impulsadas y un OPS de .995.

Mookie Betts, Dodgers de Los Ángeles, 2021-32, 365 millones de dólares

Betts acordó el trato en julio de 2020, cinco meses después de ser adquirido de Boston, y ayudó a los Dodgers a ganar títulos en 2020 y 2024. Un ocho veces “All-Star”, Betts está bateando .283 con 116 jonrones, 322 carreras impulsadas, 52 bases robadas y un OPS de .899 en los primeros cuatro años del acuerdo.

Aaron Judge, Yankees de Nueva York, 2023-31, 360 millones de dólares

Judge acordó el trato después de convertirse en agente libre y luego fue nombrado capitán de los Yankees. Judge obtuvo su quinta y sexta selección “All-Star” en los primeros dos años del contrato, bateando .300 con 95 jonrones, 219 carreras impulsadas, 221 bases por bolas y un OPS de 1.104. Ayudó a los Yankees a alcanzar la Serie Mundial de 2024, su primera aparición desde que ganaron el título en 2009.

Manny Machado, San Diego, 2023-33, 350 millones de dólares

Machado firmó un contrato de 300 millones de dólares por 10 años con los Padres como agente libre en febrero de 2019 que le dio el derecho a optar por salir después de la temporada 2023 y renunciar a 150 millones de dólares. Los Padres le dieron el nuevo acuerdo en marzo de 2023, elevando su compromiso con él a 470 millones de dólares en 14 temporadas. Tiene un promedio de .275 con 167 jonrones y 536 carreras impulsadas en seis temporadas con los Padres, obteniendo dos selecciones de All-Star que elevaron su total en su carrera a seis. Tiene un promedio de .267 con 59 jonrones y 196 carreras impulsadas en las primeras dos temporadas de su último acuerdo.

Francisco Lindor, Mets de Nueva York, 2022-31, 341 millones de dólares

Adquirido por los Mets de Cleveland en enero de 2021, Lindor acordó antes del día inaugural de 2021 un acuerdo de 10 años que comenzó en 2022. Un cuatro veces “All-Star” con Cleveland, aún no ha sido seleccionado para otro Juego de Estrellas con los Mets, aunque fue el subcampeón del JMV de la Liga Nacional frente a Ohtani en 2024. Tiene un promedio de .259 con 110 jonrones, 359 carreras impulsadas y 86 bases robadas con Nueva York, incluyendo un promedio de .266 con 90 jonrones, 296 carreras impulsadas y 76 robos bajo el acuerdo multianual.

Fernando Tatis Jr., San Diego, 2021-34, 340 millones de dólares

Tatis tenía solo 22 años cuando acordó en febrero de 2021 lo que en ese momento era el acuerdo más largo en la historia del béisbol. Tatis no jugó en 2022, primero recuperándose de una cirugía por una muñeca izquierda rota sufrida durante un accidente de motocicleta, luego por una suspensión de 80 juegos por una prueba positiva de la sustancia que mejora el rendimiento Clostebol; Tatis dijo que accidentalmente tomó un medicamento para tratar la tiña que contenía la sustancia prohibida. Desde que firmó el contrato, Tatis ha bateado .271 con 88 jonrones, 224 carreras impulsadas, 65 bases robadas y un OPS de .855.

Bryce Harper, Filadelfia, 2019-31, 330 millones de dólares

Un agente libre a los 26 años, Harper acordó el contrato en febrero de 2019. Ganó su segundo premio JMV de la Liga Nacional en 2021 y ha sido dos veces “All-Star” para los Filis, elevando su total a ocho. Harper está bateando .285 con 152 jonrones, 455 carreras impulsadas y un OPS de .924 en 726 juegos durante seis años con Filadelfia. El inicio de su temporada 2023 se retrasó hasta el 2 de mayo después de la cirugía de Tommy John, una lesión que hizo que el equipo lo trasladara del jardín derecho a la primera base.

Giancarlo Stanton, Miami/Yankees de Nueva York, 2015-27, 325 millones de dólares

El contrato de Stanton fue el más grande y más largo en la historia del béisbol cuando él y los Marlins acordaron el trato en noviembre de 2014, justo después de su 25to cumpleaños. En ese momento, no se esperaba que fuera elegible para la agencia libre hasta después de la temporada 2016. Stanton estableció los mejores registros de su carrera con 59 jonrones y 132 carreras impulsadas en 2017, luego fue traspasado a los Yankees en un acuerdo en el que los Marlins acordaron pagar a Nueva York 30 millones de dólares para cubrir una parte de los 295 millones de dólares que se le debían a Stanton durante los próximos 10 años. Stanton ha estado en la lista de lesionados ocho veces en las últimas seis temporadas, perdiendo 294 juegos debido a lesiones. En la primera década del contrato, el cinco veces “All-Star” está bateando .249 con 275 jonrones, 704 carreras impulsadas y un OPS de .850.

Corey Seager, Texas, 2022-31, 325 millones de dólares

Texas finalizó el acuerdo de Seager en la víspera del cierre patronal de 2021-22 y lideró a los Rangers a su primer título de la Serie Mundial en 2023, ganando su segundo premio JMV de la Serie Mundial después de obtener tres jonrones y seis carreras impulsadas contra Arizona. Tiene un promedio de .280 con 96 jonrones, 253 carreras impulsadas y un OPS de .875 en los primeros tres años del contrato.

Yoshinobu Yamamoto, Dodgers de Los Ángeles, 2024-35, 325 millones de dólares

Su acuerdo en diciembre de 2023 fue el más grande y más largo para un lanzador en la historia de las grandes ligas. Un lanzador derecho que cumplió 26 años en agosto, Yamamoto tuvo un récord de 7-2 con una efectividad de 3.00 en 18 aperturas, ausentándose entre el 15 de junio y el 10 de septiembre por tensión en el tríceps. Tuvo un récord de 2-0 con una efectividad de 3.86 en cuatro aperturas de postemporada, venciendo a los Yankees en el Juego 2 de la Serie Mundial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.