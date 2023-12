NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los Yanquis de Nueva York adquirieron al astro dominicano Juan Soto procedente de unos Padres de San Diego, ávidos de reducir su gasto, según dos personas con conocimiento de la negociación.

Las personas hablaron el miércoles con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que el cambio no ha sido anunciado por ninguno de los equipos.

Se trata del segundo megacanje que involucra al jardinero izquierdo de 25 años de edad en menos de dos años.

Al tres veces ‘All-Star’ aún le queda un año de control por parte del equipo. Se prevé que cobrará un salario de 32 millones de dólares en 2024 tras batear para .275 con 35 jonrones, 109 carreras impulsadas y .930 de OPS en su única temporada completa con los Padres.

San Diego adquirió a Soto de los Nacionales de Washington el 2 de agosto de 2022 luego que el tolero rechazó una oferta de 440 millones de dólares por 15 años.

Soto se une a un grupo de jardineros de los Yanquis que tendría al también súper astro Aaron Judge en el central y a Alex Verdugo, adquirido el martes en un canje con Boston, en la otra esquina.

Soto y Verdugo añadirán bates zurdos a una alineación que dependió de derechos en exceso durante varias temporadas. Los zurdos de los Yanquis conectaron 55 jonrones y remolcaron 171 carreras el año pasado, mientras que los derechos aportaron 164 jonrones y 479 remolcadas. Nueva York quedó fuera de los playoffs por primera vez desde 2016.