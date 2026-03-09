Juan Soto sentencia nocaut de Dominicana ante Países Bajos en el Clásico Mundial

Como mánager de la República Dominicana, Albert Pujols procura gestionar el tiempo de juego de sus estrellas en el Clásico Mundial de béisbol.

Camino a una victoria desigual en la parte baja del séptimo episodio, Pujols quiso sacar a Juan Soto del partido contra Países Bajos.

Pero el astro de los Mets de Nueva York le pidió permanecer y respondió con un jonrón que sentenció el triunfo 12-1 en el estadio loanDepot de Miami. Los campeones de la edición de 2013 ganaron por nocaut o abultamiento de carreras por primera vez en su sexta participación en el Clásico.

“Pujols me iba a cambiar y le dije que no. Esto lo vamos a acabar aquí", contó Soto.

¿Y qué opinó el piloto?

“Ese es el enfoque. Así yo me preparaba en mi carrera”, afirmó Pujols, el cuarto en la lista histórica de jonrones en las Grandes Ligas.

Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y Austin Wells también la desaparecieron en la tarde, mientras que Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte recibieron tres bases por bolas cada uno para que los dominicanos (2-0) se mantuvieron invictos en el Grupo D. El abridor Luis Severino permitió una carrera y tres hits mientras ponchaba a cinco en cuatro innings.

Fue el tercer juego del torneo que no llegó a nueve innings. Japón venció 13-0 a Taiwán, antes de que aplastasen 14-0 a la República Checa en el Grupo C .

República Dominicana ha superado a sus rivales 24-4 en dos juegos en Miami. Totalizan siete jonrones y quedaron empatados con Venezuela (2-0) al frente de su llave.

“No importa si ganas por una carrera o por nocaut, lo más importante es ganar el partido”, manifestó Pujols. “Tenemos un buen equipo, una buena ofensiva, un buen bullpen, abridores, de todo. Todo el mérito es de los chicos. Están sumamente motivados”.

Los dominicanos abrieron el juego con un quinto inning de seis carreras. Caminero conectó un jonrón de tres carreras y Wells añadió uno de dos carreras. El elevado de sacrificio de Marte puso el marcador 10-1.

El segundo cuadrangular de Caminero en el torneo tuvo una velocidad de salida de 115,8 mph.

República Dominicana atacó rápido con dos carreras en la primera contra Arij Fransen, quien cargó con la derrota. Guerrero conectó un sencillo impulsor y Marte anotó desde tercera por un error en el tiro del campocorto Xander Bogaerts.

Didi Gregorius recortó la desventaja para Países Bajos (1-2) con su jonrón solitario en la segunda antes de que el batazo de dos carreras de Guerrero en la tercera pusiera el marcador 4-1.

Japón está en cuartos

El campeón defensor Japón se convirtió en la primera nación en asegurar un boleto a los cuartos de final en el Clásico Mundial, y luego remontó con un jonrón de dos carreras en la séptima entrada de Masataka Yoshida para vencer 4-3 a Australia en Tokio y asegurar el primer lugar en su grupo de primera ronda.

Japón aseguró el pase más temprano el domingo cuando Corea del Sur perdió ante Taiwán 5-4 en el décimo inning, también en el Tokyo Dome. Con esta victoria, Japón aseguró el primer lugar del Grupo C.

Tras completar sus partidos del grupo el martes con un juego contra la República Checa (0-3), Japón viajará a Miami para un juego de cuartos de final el 14 de marzo. Australia puede asegurar un boleto a cuartos de final al vencer el lunes a Corea del Sur (1-2).

El abridor japonés Tomoyuki Sugano lanzó cuatro innings en blanco de pelota de cuatro hits, y Australia (2-1) se fue arriba con una carrera sucia en la sexta contra el ganador Chihiro Sumida. Aaron Whitefield conectó un doble, se robó la tercera base y anotó por un error en el tiro del receptor japonés Kenya Wakatsuki.

Ohtani recibió base por bolas en cuatro lanzamientos del derrotado Jon Kennedy abriendo la séptima, una de 12 bases por bolas del pitcheo australiano, y Yoshida mandó un slider bajo a las gradas del jardín derecho-central para una ventaja de 2-1. Yoshida tiene 19 carreras impulsadas en el Clásico Mundial, tercero detrás de un par de cubanos Frederich Cepeda (23) y Alfredo Despaigne (21).

Teruaki Sato añadió una impulsada en la octava contra Ky Hampton, quien otorgó una base por bolas con las bases llenas a Seiya Suzuki para forzar una carrera y poner el marcador 4-1.

Alex Hall y Rixon Wingrove conectaron jonrones en la novena contra Taisei Ota, quien retiró a Robbie Perkins con un rodado que terminó el juego para su segundo salvamento.

Martínez y Arruebarrena conectan jonrones y Cuba vence a Colombia

Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena conectaron jonrones en una primera entrada de cuatro carreras, ayudando a Cuba a ganar 7-4 y ponerse 2-0 en el Grupo A.

Yiddi Cappe añadió un gran triple de dos carreras en la sexta. Yoelkis Guibert tuvo dos de los ocho hits de Cuba, y Denny Larrondo lanzó dos innings para la victoria en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Cuba venció 3-1 a Panamá en su debut del Clásico el viernes. El lunes enfrenta al anfitrión Puerto Rico.

Tito Polo impulsó dos carreras por Colombia (0-3), que quedó eliminada y enfrenta a Panamá el lunes. Gio Urshela conectó un sencillo productor.

Colombia está de 2 en 28 con corredores en posición de anotar en sus tres juegos del Clásico. Ha dejado 29 corredores en base.

Martínez conectó un jonrón de tres carreras a la derecha con una recta 2-1 de Luis Patiño. Roel Santos recibió base por bolas y Yoán Moncada fue golpeado por un lanzamiento antes del batazo de Martínez al jardín contrario .

Arruebarrena puso el marcador 4-1 con un jonrón solitario con un out, sacando a Patiño.

Colombia recortó la ventaja de Cuba a 7-4 cuando Polo fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas en la séptima. Pero Luis Romero entró y retiró al bateador emergente Daniel Vellojin con un rodado de regreso al montículo, terminando el inning.

El cubano Yoan López salió de un apuro en la octava, y Raidel Martínez se encargó de la novena para su segundo salvamento.

Italia supera 7-4 a Gran Bretaña

Andrew Fischer conectó un jonrón e impulsó dos carreras , y J.J. D’Orazio también la desapareción para liderar la victoria 7-4 de Italia sobre Gran Bretaña en el Grupo B.

Italia mejoró a 2-0 tras ganar su debut contra Brasil el sábado. Gran Bretaña quedó eliminada con foja de 0-3 tras derrotas previas ante México y Estados Unidos.

Taiwán vence 5-4 en la décima a Corea del Sur

Kun-Yu Chiang tocó la bola para impulsar a Chieh-Hsien Chen con la carrera de la ventaja en la parte alta de la décima por Taiwán, que completó la fase de grupos con marca de 2-2.

El surcoreano Ju Won Kim fue puesto out en el plato en la parte baja con el rodado de Hyeseong Kim, con el primera base Nien-Ting Wu tirando al receptor Shao-Hung Chiang. Jyun-Yue Tseng retiró a Do Yeong Kim con un elevado para el salvamento.

Corea del Sur deberá derrotar a Australia el lunes para seguir con vida. La victoria forzaría un empate de tres equipos por el segundo lugar y el boleto a cuartos se terciará con una fórmula basada en la relación entre el total de carreras permitidas y el total de outs defensivos registrados.

