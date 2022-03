Juana Acosta protagoniza 'Llegaron de noche', basada en la matanza de los jesuitas en El Salvador

El director Imanol Uribe ha presentado este lunes en el marco del 25 Festival de Cine de Málaga su última película 'Llegaron de noche', basada en una historia real ambientada en El Salvador y protagonizada por la actriz Juana Acosta.

La película narra la historia real de Lucía Barrera de Cerna (Juana Acosta), la única testigo en la matanza de los jesuitas en El Salvador. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, seis sacerdotes jesuitas, profesores universitarios, y dos empleadas fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en San Salvador. El gobierno culpabiliza a la guerrilla, pero Lucía ha visto a los verdaderos asesinos: el ejército.

El equipo de 'Llegaron de noche' ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación en el Cine Albéniz, con motivo de su participación en la sección oficial del certamen cinematográfico. En el acto han estado presentes el director Imanol Uribe, la actriz Juana Acosta, los actores Carmelo Gómez y Ben Temple; el guionista Daniel Cebrián y los productores Gerardo Herrero y María Luisa Gutiérrez.

Tal y como ha contado el director Imanol Uribe, 'Llegaron de noche' fue una película complicada con la que el equipo se enfrentó a numerosos problemas: "Me ha costado cinco años de mi vida porque surgieron bastantes problemas con la producción al principio del rodaje y nos pilló la pandemia cuando ya estábamos en Colombia", ha asegurado.

El director ha explicado que iniciaron un minucioso proceso de documentación previo para abordar esta historia real. De igual modo, consideraron importante trasladarse a Colombia y a la ciudad de Cali para ofrecer una propuesta completa.

Para la actriz Juana Acosta, interpretar el papel de Lucía Barrera ha sido un "regalo" porque es "uno de esos personajes que llegan poco en la vida". "Pude conocerla personalmente y visitarla en California para escuchar un testimonio escalofriante 30 años después", ha explicado.

"Ella me contaba la historia con lágrimas en los ojos. Es un personaje hermoso y una mujer maravillosa", ha añadido la actriz, que también se ha mostrado muy agradecida al director Imanol Uribe por haber confiado en ella para interpretar un papel que se aleja tanto de ella.

Por su parte, el actor Carmelo Gómez ha confesado que en principio no tiene pensado volver a aparecer en la gran pantalla: "No quiero tener la sensación de que soy un actor de cine, porque me hace sufrir mucho, aunque si alguien como Imanol Uribe vuelve a proponerme algo que pueda valer para mí, sí haría algo".

Con un lazo en solidaridad con el pueblo ucraniano por la invasión rusa, el equipo ha reconocido que, "desgraciadamente" parte de la película tiene un contenido muy actual, pero esperan que sea capaz de "remover conciencias para que se haga justicia", han señalado la actriz Juana Acosta y la productora María Luisa Gutiérrez.

Estreno el 25 de marzo

El productor Gerardo Herrero ha opinado que 'Llegaron de noche' es una película que se sale de los estándares y "las reglas de juego" de la industria. En referencia al estreno de la película, que tiene lugar el próximo 25 de marzo, el productor ha indicado que han recuperado una estrategia de marketing para promocionar la película que consiste en visitar varias ciudades e ir "puerta a puerta" para conseguir que la gente vaya a verla y tenga el lugar que merece.

"A nivel internacional también creo que va a ser una película que va a interesar bastante y se va a poder ver en diversos territorios de América Latina", ha concluido el productor.