Juana Camilión: "Esta plata nos sabe a oro"

La jugadora de la selección española femenina de baloncesto 3x3 Juana Camilión se mostró feliz por la conquista este lunes de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, aunque tienen claro que es una presea que les sabe a todo el equipo "a oro", y confesó lo "increíble" que fue cuando la recibieron.

"Esto al final nos sabe a oro porque no es que no dieran un duro por nosotros sino que mucha gente a lo mejor no confiaba en nosotras o no sabía que podíamos llegar tan lejos y para nosotras esto es como un oro", confesó Camilión tras recibir su medalla.

Para la internacional, la final fue "un partido, obviamente, para competir e intentar ir por el oro, pero también de disfrutar" porque ganasen o perdiesen ya tenía "igual una medalla". "Ganando la semifinal ya te quitas un peso de encima, es como que puedes respirar, pero cuando te cuelgan la medalla, no sé, es todo tipo de emociones, es alegría, euforia, no sé, todo, es increíble", subrayó.

Camilión celebró que el 3x3 haya tenido tanto seguimiento. "Lo hemos notado en las redes sociales. Esperemos ahora que Gracia (Alonso) y yo cojamos el legado de Sandra (Ygueravide) y Vega (Gimeno), que lo han dejado muy alto por lo que vemos y a seguir trabajando", apuntó.

"Toda mi familia acá desde Argentina, bueno, toda no, vinieron parte, se recorrieron medio mundo para poder venir a apoyarme y es increíble, y también toda la familia que tengo allá, me estuvieron mandando mensajes y es increíble. Sentí el amor, el cariño de todas partes y me alegro de que se hayan disfrutado", sentenció.

