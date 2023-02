Juanfran Torres: "Ganar en el Santiago Bernabéu te da una moral increíble"

El ex jugador del Atlético de Madrid, Juanfran Torres, destacó este viernes que "ganar el derbi en el Santiago Bernabéu te da una moral increíble", un partido "muy especial con una rivalidad muy bonita", al mismo tiempo que confesó que prefiere "a un Real Madrid un poco más confiado", después del triunfo sobre el Liverpool, "el mejor momento" para visitar el feudo blanco.

"Es un partido muy especial, con una rivalidad muy bonita, la ciudad se paraliza. Que esa rivalidad sea sana y gane el que mejor esté, los dos vienen en un buen momento", analizó el que fuera lateral derecho del equipo rojiblanco en el evento 'La Barra del Encuentro' organizado por Mahou, con motivo del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de este sábado (18.30 horas).

Y el estado anímico "es muy importante" en este tipo de partidos, según el exjugador, así como que los rojiblancos "vean que pueden ganar". "Si solo te fijas en que hicieron un partidazo contra el Liverpool y ves cómo vuelan sus jugadores, tú tienes que tener la mentalidad de estar a la altura o más", apuntó.

"Yo recuerdo que llevábamos 14 años sin ganar al Madrid y lo conseguimos en la final de Copa. Ojalá lo podamos repetir, pero no va a ser fácil, incluso cuando vamos ganando dan guerra. Ojalá seguir con un 0-1, portería a cero, que nos manejamos bien con esos resultados", recordó Juanfran.

El de Crevillente advirtió que "aunque el Real Madrid esté irregular, históricamente dan un punto más". "Además, vienen de hacer un grandísimo partido en Liverpool, merecido, con jugadores que están en muy buena forma, Vinicius, Benzema, Rodrygo, Modric. Es el mejor momento para venir al Bernabéu y ganar", resaltó.

"Ojalá mis excompañeros se lo tomen así y quieran recordar el 2016, la última vez que ganamos en el Bernabéu. Prefiero a un Real Madrid un poco más confiado, y lo piensa todo el mundo, el Real Madrid es favorito para el partido. Pero el Atlético viene con sus señas de identidad, sacando los partidos adelante", destacó sobre su exequipo.

Asimismo, aconsejó al actual lateral derecho colchonero Nahuel Molina "pedir ayudas" para frenar a Vinicius, porque al brasileño "no le para uno solo". "Yo con Cristiano, Neymar, necesitaba ayuda, hablaba con los Gabi de turno, Miranda, y aún así he perdido 'batallas' contra ellos. Nahuel debe estar concentrado los 90 minutos y estar muy encima, y también atacarle, porque él sufre defensivamente. Ojalá Vinicius no tenga un partido como el de Liverpool", subrayó.

"Ganar en el Bernabéu te da una moral increíble. En el partido de Copa dimos buena sensación, hubo momentos determinantes. Ojalá el árbitro influya lo menos posible, que no haya ninguna situación extraña y gane el mejor. Ojalá ellos vengan un poco cansados de Liverpool", concluyó.

Europa Press