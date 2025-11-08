Juárez pierde ante Querétaro y Guadalajara clasifica a cuartos de final del Apertura mexicano

El Querétaro venció 2-1 al Juárez este viernes en el partido que puso en marcha la decimoséptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, con lo que se consumó la clasificación directa del Guadalajara a los cuartos de final.

Los Bravos de Juárez (8°) se quedaron con 23 puntos y aun con la derrota confirmaron su presencia en el "play in" (repechaje).

Los Gallos Blancos del Querétaro (10°) llegaron a 20 puntos y quedaron momentáneamente dentro de la repesca, en espera de lo que pase en el resto de la jornada con Pumas (11°, 18 puntos) y Santos (12°, 17 puntos).

Alí Ávila adelantó 1-0 al Querétaro con un remate dentro del área chica (12'). Los Gallos aumentaron su ventaja a 2-0 con un gol del colombiano Moisés Mosquera en propia puerta (22').

Los Bravos se acercaron 2-1 con un remate de cabeza del colombiano Diego Valoyes (57').

Con la derrota del equipo juarense, las Chivas del Guadalajara (6°), que tienen 26 unidades, obtuvieron el sexto y último pase a cuartos de final.

Las Chivas del director técnico argentino Gabriel Milito jugarán su partido de esta fecha el sábado ante Monterrey.

En el estadio Caliente, los Zorros del Atlas (14°) quedaron eliminados al perder 2-0 en su visita a los Xoloitzcuintles del Tijuana (7°).

El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu llegó a 24 puntos. El Atlas dirigido por el argentino Diego Cocca se quedó con 17 unidades.

Jesús Gómez (65') y el español Unai Bilbao (73'), ambos con cabezazos, anotaron los goles para la victoria del Tijuana.

En el estadio El Encanto, el Necaxa (13°) del entrenador argentino Fernando Gago le arrancó el empate 1-1 al Mazatlán (16°) dirigido por el uruguayo Robert Dante Siboldi. Ambos equipos llegaron a este partido ya eliminados.

El brasileño Fabio Gomes, de penal (45+6'), anotó el gol de los Cañoneros del Mazatlán que terminaron con 14 puntos.

Ricardo Monreal, con un toque a bocajarro (90+4'), igualó por los Rayos del Necaxa que cerraron su participación en el torneo con 17 unidades.

