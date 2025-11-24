Juárez vence a Pachuca y clasifica por primera vez a cuartos de final en México

Los Bravos de Juárez vencieron 2-1 al Pachuca este domingo en el tercer play in (repechaje) del torneo Apertura 2025 y se clasificaron por primera vez en su historia a los cuartos de final del fútbol mexicano.

El triunfo de los locales en el estadio Olímpico Benito Juárez completó el cuadro de cuartos, que disputará los siguientes emparejamientos desde el miércoles: Toluca-Juárez, Tigres-Tijuana, Cruz Azul-Guadalajara y América-Monterrey.

Con una asistencia y un gol, el mediocampista panameño José Luis "El Puma" Rodríguez fue el hombre clave para este triunfo de los Bravos, fundados en 2015 y en primera división desde 2019.

Los dueños de casa encontraron el 1-0 después de un desborde del Puma por izquierda. El volante canalero llegó a línea de fondo y mandó un servicio al área, donde el volante brasileño Madson de Souza definió con un remate de tijera (15').

Rodríguez firmó el 2-0 para los Bravos, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, al conectar un zurdazo potente y frontal dentro del área en el minuto 38.

Antes del descanso, al 45+3, los Tuzos del Pachuca se acercaron 2-1 con un disparo cruzado desde fuera del área del venezolano Jhonder Cádiz. El balón pegó en la base del poste izquierdo y terminó en las redes.

Entrenado por el argentino Esteban Solari, Pachuca se quedó con 10 jugadores al 67, cuando tras la revisión del VAR, el defensa Brian García fue expulsado por golpear con el balón en el rostro a Óscar Estupiñán.

El delantero colombiano provocó esa agresión por manotear a García cuando iba a realizar un saque de banda y fue amonestado.

Víctor Guzmán, de Pachuca, y Jairo Torres, de Juárez, fueron expulsados en tiempo de descuento por participar en un conato de bronca.

Las fricciones se repitieron en cuanto el árbitro silbó el final del partido.

Juárez llegó a esta repesca tras perder su primer play in 3-1 ante el Tijuana, mientras que Pachuca arribó a esta instancia luego de ganar su repesca anterior sobre los Pumas por el mismo marcador.

str/raa/